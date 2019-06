Tidigare under dagen trejdade Washington Capitals bort Matt Niskanen för att spara löneutrymme. Pengarna som man sparar uppges klubben vilja använda för att förlänga med Carl Hagelin.

Carl Hagelin kom till Washington Capitals strax innan trade deadline tidigare i år. Bytet gav 30-åringen ett lyft då han producerade elva poäng på 20 matcher i Capitals jämfört med de åtta poängen han mäktade med på de 38 matcher han spelade innan trejden.

Svenskens kontrakt går dock ut till sommaren och Hagelin kommer att bli unrestricted free agent. Washington ska dock vara intresserade av att behålla snabbskrinnaren efter att han imponerade under sin tid i klubben.

Tidigare i dag stod det klart att Washington Capitals bytte till sig Radko Gudas från Philadelphia Flyers och skickade Matt Niskanen åt motsatt håll. En bytesaffär som gjorde att klubben sparade 3,4 miljoner dollar i löneutrymme.

Mästarna från fjolåret uppges nu vilja lägga dessa extra pengar på en kontraktsförlängning med Carl Hagelin. Svensken nuvarande kontrakt är värt 4 miljoner dollar per år och Capitals har nu nästan 14 miljoner dollar att förhandla om nya kontrakt med.

Carl Hagelin har tidigare vunnit två Stanley Cups med Pittsburgh Penguins. Han har spelat över 500 NHL-matcher och är känd för sin snabbhet.

Caps are still trying to re-sign trade deadline pickup and pending UFA Carl Hagelin so yet another reason for the cap space clearing. They've got a bunch of expiring deals. Needed more flexibility

— Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) June 14, 2019