Philadelphia Flyers fortsätter att bygga om. Efter att ha värvat Matt Niskanen från Washington Capitals på fredagen meddelade klubben i dag att man kommer att köpa ut veteranen Andrew MacDonald från det sista året på hans kontrakt.

Philadelphia Flyers missade slutspel efter en ojämn säsong där både general managern Ron Hextall och coachen Dave Hakstol fick lämna sina uppdrag. Nu har nye general managern Chuck Fletcher inlett om ombyggnadsprocess för att göra laget bättre inför kommande säsong.

På fredagen trejdade han den tjeckiske VM-backen Radko Gudas till Washington Capitals i utbyte för rutinerade Matt Niskanen. På lördagen kom nästa drag. Via Twitter meddelar Flyers att man kommer att köpa ut veteranbacken Andrew MacDonald ur det återstående året på hans kontrakt.

Den ofta kritiserade MacDonald kom till Flyers från New York Islanders 2014 och skrev omedelbart på ett sexårskontrakt värt 30 miljoner dollar. 32-åringen hamnade i AHL under säsongen 2015/16, men lyckades ta tillbaka ett jobb i NHL. Under fjolåret begränsades han dock till 47 matcher på grund av skador och rykten om att han skulle vara på väg att bli utköpt från kontraktet har cirkulerat sedan lagets säsong tog slut i april.

Kanadensaren skulle tjäna 5,75 miljoner dollar den här säsongen. Om utköpet går igenom får han ut två tredje delar av den lönen under de två kommande åren, 3,083 miljoner dollar. Det motsvarar närmare 30 miljoner svenska kronor. Efter utköpet blir han unrestricted free agent och kan testa öppna marknaden från och med 1 juli.

Andrew MacDonald har spelat 586 NHL-matcher under karriären och noterats för 181 poäng.

Per GM Chuck Fletcher: The #Flyers have placed defenseman Andrew MacDonald on unconditional waivers for the purpose of terminating his contract.

— Philadelphia Flyers (@NHLFlyers) June 15, 2019