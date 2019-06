Tidigare stjärnbacken Dion Phaneuf blir nästa spelare som köps ut av sin NHL-klubb. På lördagen meddelade Los Angeles Kings att de gör sig av med veteranen – som ändå drar in storkovan.

Över 50 miljoner kronor. Det är vad Dion Phaneuf får ut när Los Angeles Kings nu har beslutat sig för att köpa ut den 34-årige backen från de återstående två säsongerna på hans kontrakt.

Kanadensaren har totalt 8,5 miljoner dollar att håva in på kontraktet. Av de pengarna får han ut två tredjedelar, runt 5,7 miljoner dollar, i lön över de kommande fyra åren. Det innebär att Phaneuf trots att han blir utköpt cashar in motsvarande 53,7 miljoner svenska kronor med dagens dollarkurs – för att inte spela för Los Angeles Kings.

Noterbart är att Ottawa Senators får stå för en del av notan eftersom de fortsatte betala en del av veteranens lön efter att ha trejdat honom till Kings under säsongen 2017/18.

Dion Phaneuf, som låg på 50-60 poäng under sina tre första år i NHL, hade en riktig tung säsong med Kings och noterades för bleka sex poäng (1+5) på 67 matcher. Under karriären har han samlat ihop 494 poäng och 1 345 utvisningsminuter på 1 048 matcher med Calgary, Toronto, Ottawa och Los Angeles.

Utköpet innebär att Dion Phaneuf bli unrestricted free agent och tillgänglig på öppna marknaden den 1 juli.

#LAKings have bought out the final 2 years of Dion Phaneuf's contract.

As a result of the Retained Salary trade between the Kings & Sens on Feb 14, 2018 involving Phaneuf, the cap hit resulting from his buyout will be split between LA (75%) and OTT (25%)https://t.co/u0YNYgG1Qy pic.twitter.com/golsF8VigN

— CapFriendly (@CapFriendly) June 15, 2019