Örebro har redan tappat Nick Ebert till Ottawa Senators och Rodrigo Abols till Florida Panthers. Däremot slipper man jaga ersättare till Kristian Näkyvä. Han uppges bli kvar i klubben.

Det var Edmonton Oilers som påstods vara intresserade av att sajna Örebros finska back Kristian Näkyvä. Detta efter en säsong då 28-åringen noterades för 27 poäng (6+21) i SHL.

Men nu ser det inte ut att bli någon flytt för Näkyvä. Murray Pam på Sporting News i Kanada uppger att han kommer att stanna i Örebro. Det bekräftas också av spelarens agent Thomas Sjögren i ett uttalande till Nerikes Allehanda.

Beskedet är en lättnad för Örebro. Under våren och sommaren har de tappat Aaron Palushaj till schweiziska Davos samt Nick Ebert till Ottawa Senators och Rodrigo Abols till Florida Panthers.

Kristian Näkyvä testade lyckan i Nordamerika och Nashville Predators efter sin genombrottssäsong med Luleå 2015. Då blev det enbart spel i AHL och Milwaukee Admirals. Sedan dess har finländaren representerat Linköping och Örebro i SHL.

Totalt har han svarat för 105 poäng på 208 SHL-matcher med Luleå, Linköping och Örebro.

Per source; Finnish d-man Kristian Näkyvä will remain with Örebro #SHL. Näkyvä was on #Oilers radar.

