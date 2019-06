I natt bytte Chicago bort forwarden Dominik Kahun till Pittsburgh. Nu kan Anton Wedin bli hans ersättare.

Pittsburgh bytte till sig Dominik Kahun och ett femterundeval i draften mot backen Olli Määttä i natt. Därmed öppnar sig en forwardslucka i Chicago Blackhawks laguppställning till kommande säsong. Kahun gjorde 37 poäng under rookiesäsongen och dessa ska ersättas till hösten.

På en pressträff idag berättade Chicagos general manager Stan Bowman om trejden och pekade då ut svensken Anton Wedin som en möjlig ersättare till Kahun. Bowman sa att Wedin, Dylan Sikura och Dominik Kubalik är tre forwards som kan komma att bli Kahuns efterträdare.

Wedin gjorde stor succé i Timrå under säsongen och belönades efter det med ett NHL-kontrakt av Chicago. Kanske blir det debut i NHL redan till hösten?

Bowman mentions Dylan Sikura, Anton Wedin and Dominik Kubalik as guys who can step in and fill Dominik Kahun's skates.

— Mark Lazerus (@MarkLazerus) June 16, 2019