Philip Broberg och Victor Söderström är två spelare som tippas gå i förstarundan av Bob McKenzie. Foto: Bildbyrån & YouTube

Han är en av hela hockeyvärldens mest respekterade draftexperter. Nu har Bob McKenzie släppt sin slutgiltiga ranking inför helgens NHL-draft, där tre svenska backar tippas gå i första rundan.

Natten till lördag går den årliga NHL-draften av stapeln. Under säsongens gång har TSN:s initierade draftexpert och insider Bob McKenzie släppt sin draftranking. Vad som skiljer McKenzies ranking åt från många av de andra rankingarna som släpps är att den är sammansatt efter åsikter från riktiga NHL-scouter.

Således brukar också rankingen anses vara en av de mer pålitliga inför de årliga drafterna.

BRYNÄS BACKTALANG RANKAS HÖGST AV SVENSKARNA

Under gårdagen släppte McKenzie sin slutgiltiga ranking inför helgens draft, och enligt rankingen kommer tre svenska backar att plockas i den första rundan. Brynäs backtalang Victor Söderström förväntas gå som 14:e spelare, medan Skellefteås nyförvärv Philip Broberg tippas gå i valet efter Söderström. Som 27:e spelare väntas sedan Djurgårdens Tobias Björnfot att plockas.

Den stora diskussionen inför helgens draft har annars varit vem av Jack Hughes och Kaapo Kakko som New Jersey Devils kommer att välja med sitt förstaval. Enligt McKenzies ranking är det Hughes som kommer att få kalla New Jersey sitt hem till hösten, medan Kakko hamnar i New York Rangers som väljer som andra lag i draften.

USA förväntas vara förstarundans stora gigant, då hela nio spelare från det USA väntas gå under draftens första runda.

Totalt återfinns elva svenska spelare på rankingen som innehåller totalt 93 spelare.

MCKENZIES TOP 31 + SVENSKARNA:

1. Jack Hughes, C, USA U18 (USHL)

2. Kaapo Kakko, RW, TPS (Liiga)

3. Bowen Byram, D, Vancouver (WHL)

4. Alex Turcotte, C, USA U18 (USHL)

5. Kirby Dach, C/RW, Saskatoon (WHL)

6. Dylan Cozens, C, Lethbridge (WHL)

7. Trevor Zegras, C, USA U18 (USHL)

8. Vasilij Podkolzin, RW, St. Petersburg (MHL)

9. Cole Caufield, RW, USA U18 (USHL)

10. Peyton Krebs, C, Winnipeg (WHL)

11. Matthew Boldy, LW, USA U18 (USHL)

12. Spencer Knight, G, USA U18 (USHL)

13. Alex Newhook, C, Victoria (BCHL)

14. Victor Söderström, D, Brynäs (SHL)

15. Philip Broberg, D, Skellefteå (SHL)

16. Moritz Seider, D, Mannheim (DEL)

17. Thomas Harley, D, Mississauga (OHL)

18. Cam York, D, USA U18 (USHL)

19. Raphael Lavoie, LW/RW, Halifax (QMJHL)

20. Ryan Suzuki, C, Barrie (OHL)

21. Arthur Kalijev, RW, Hamilton (OHL)

22. Phillip Tomasino, C, Niagara (OHL)

23. Ville Heinola, D, Lukko (Liiga)

24. Samuel Poulin, C/LW, Sherbrooke (QMJHL)

25. Matthew Robertson, D, Edmonton (WHL)

26. Bobby Brink, C/RW, Sioux City (USHL)

27. Tobias Björnfot, D, Djurgården J20 (J20 SuperElit)

28. Connor McMichael, C/LW, London (OHL)

29. Alex Vlasic, D, USA U18 (USHL)

30. Lassi Thomson, D, Kelowna (OHL)

31. Jakob Pelletier, C/LW, Moncton (QMJHL)

35. Nils Höglander, LW, Rögle (SHL)

43. Simon Holmström, RW, HV71 J20 (J20 SuperElit)

48. Albin Grewe, RW, Djurgården J20 (J20 SuperElit)

55. Mattias Norlinder, D, Modo (Allsvenskan)

56. Samuel Fagemo, LW, Frölunda (SHL)

61. Simon Lundmark, D, Linköping J20 (J20 SuperElit)

72. Albert Johansson, D, Färjestad J20 (J20 SuperElit)

83. Karl Henriksson, C, Frölunda J20 (J20 SuperElit)