Jonas Holös. Foto: Bildbyrån/Fredrik Karlsson

Jonas Holös är tillbaka i SHL. Han är klar för Linköping.

– Det känns jättebra och spännande, säger han.

Jonas Holös har tidigare spelat SHL-hockey för Färjestad och Växjö under totalt sex säsonger. Nu blir det en sjunde och åttonde säsong i svensk hockeys högstaliga. Han är klar för Linköping.

Kontraktet är alltså skrivet på två år, meddelar Cluben på sin sajt.

– Det känns jättebra och spännande. Jag ser fram emot att komma igång och komma till Linköping. Jag har bara hört bra saker om Linköping som klubb och som stad så det ska bli roligt, säger han.

”HÖG INTERNATIONELL KLASS”

Den rutinerade norrmannen ansluter från HC Fribourg-Gottéron där han spelat de två senaste säsongerna. Det blev 17 poäng under den nyligen avslutade säsongen.

– Jonas är en spelare av hög rang. Vi tittade på honom ordentligt under VM-turneringen i år och där kände vi att det skulle vara en kille som passar in i vår verksamhet. Han håller hög internationell klass och det är en kille som kompletterar våran trupp ordentligt, säger tränaren Bert Robertsson om sitt senaste tillskott.

Den 31-årige backen har varit i Färjestad vid två sejourer och Växjö en. Senast han spelade i SHL var säsongen 16/17 i FBK-tröjan-