Robin Lehner tog som väntat hem Bill Masterton Trophy i natt. Sen var det hans tacktal som drog ned mest jubel av alla.

– Jag skäms inte för att säga att jag lider av psykisk ohälsa. Det betyder inte att jag är psykiskt svag, sade han.

Bland många starka historier i NHL under säsongen har Robin Lehner utgjort huvudrollen i den allra starkaste och mest uppmärksammade. Inför säsongen berättade han om sin mångåriga kamp mot psykisk ohälsa och alkoholberoende och berättade att det till och med nått en punkt där han inte ville leva längre.

När säsongen väl startade var Lehner en av NHL:s allra bästa målvakter. Han slutade trea i Vezina Trophy-omröstningen, vann William Jennings Trophy som går till det målvaktspar som släppt in minst mål och i natt vann han även Bill Masterton Trophy. Priset går till den spelare som visat störst ihärdighet, sportsmannaanda och engagemang inom ishockeyn under säsongen.

Lehner bjöd sedan på galans starkaste tacktal.

– Vi måste bryta stigmat kring det här. Jag skäms inte för att säga att jag lider av psykisk ohälsa. Det betyder inte att jag är psykiskt svag.

Senaste svensk att vinna Bill Masterton Trophy var Anders Hedberg år 1985.

Islanders goalie Robin Lehner gets up on stage tonight, accepts his award, and uses his short time to make us all better. Hero. pic.twitter.com/psgiBmUcTK

— Darren Rovell (@darrenrovell) June 20, 2019