Mattias Norlinder Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån

Igår valdes han i tredjerundan av draften. Idag kommer beskedet att Mattias Norlinder brutit båtbenet i handen.

– Vi lider med honom, men skador är samtidigt en del av sporten säger Modo-tränaren Björn Hellkvist.

Mattias Norlinder tingades som 64:e spelare i draften, av Montréal Canadiens. Men sommarträningen kunde fått en bättre start. Han råkade ut för en olycka under ett träningspass och bröt båtbenet i handen. Han kommer därför att vara gipsad under de närmaste åtta veckorna, skriver Modo på sin hemsida.

– Det var otur att det skedde just nu och naturligtvis är det tråkigt. Det känns onödigt när man skadar sig under träning och på ett sådant sätt att man tar emot sig med handen och det slutar med ett benbrott. Nu är det som det är och samtidigt är det inga problem att fortsätta träna. Det hade kunnat vara värre och nu är det bara att i stället blicka framåt, säger löftet.

Tränaren Björn Hellkvist är tydlig med att Norlinder är spelklar till premiären om ungefär tre månader.

– Klart att det är tråkigt för Mattias men han kommer att vara fullt återställd när HockeyAllsvenskan startar. Vi lider med honom, men skador är samtidigt en del av sporten