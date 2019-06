Robin Lehner. Foto: Brad Penner-USA TODAY Sports/IBL

Robin Lehner hade en säsong som nog ingen trodde på förhand. Nu prisas han som Sveriges bäste spelare – och tilldelas prestigefyllda Guldpucken.

– Jag är oerhört glad och stolt, säger han i ett pressmeddelande.

Robin Lehner slog igenom med dunder och brak under säsongen. Han nominerades till NHL:s främsta målvakt och vann Bill Masterton Trophy för sin resa från deprimerad och missbrukare till en renlevnadsperson och världsmålvakt.

Nu vinner han Guldpucken, skriver ishockeyförbundet i ett pressmeddelande. Priset går till Sveriges bästa spelare och har delats ut sedan 1956. Sedan 2015 kan priset också gå till NHL-spelare.

– Jag är oerhört glad och stolt över att vinna Guldpucken. När jag fick beskedet att jag vunnit Guldpucken kollade jag igenom listan över tidigare vinnare och då förstod jag än mer vilket prestigefyllt pris det är. Ta bara de senaste årens vinnare med namn, som William Karlsson, Erik Karlsson och Victor Hedman, säger han.

”FINNS MER ATT HÄMTA”

Robin Lehner hade under NHL-säsongen 25 segrar på 46 matcher och 93 procent i räddningsprocent. Han hade ett snitt på 2,13 insläppta mål per match och höll nollan sex gånger under säsongen.

– Det var skönt att få visa i år att det fanns mycket mer där att ta ut. Jag tror att det finns otroligt mycket mer att hämta för resten av min karriär också. Jag är 27 år, ska fylla 28, och känner att jag har långt kvar av min karriär. Det kunde inte ha varit en bättre tid att få ordning på saker och ting.

Nu är han på väg att bli kontraktslös, men i en intervju under veckan meddelade Robin Lehner att han vill stanna i New York Islanders.

I juryn som utser vinnaren av Guldpucken finns representanter för Svenska Ishockeyförbundet och Expressen.