Emil Norberg Foto: Bildbyrån

Emil Norberg hade total lekstuga i J20-serien förra säsongen. Nu hoppas Björklöven på ett A-lagsgenombrott. Den egna produkten stannar i klubben.

– Han har visat under den korta tid som jag varit här att han skulle göra precis allt för Björklöven, säger sportchef Per Kenttä.

20 mål och 21 assist på 15 matcher. Det var Emil Norbergs galna facit i J20 Elit förra säsongen. I HockeyAllsvenskan blev det tre mål på 28 matcher den gångna säsongen.

Nu får han en ny chans att göra avtryck i andraligan. Norberg har förlängt sitt kontrakt med Björklöven över kommande säsong.

– -Kul att vi hittat en lösning med Emil. Han har visat under den korta tid som jag varit här att han skulle göra precis allt för Björklöven. Ung, utvecklingsbar och ett jäkla driv som förhoppningsvis han kan omsätta ett hack i personlig utveckling under säsongen. Det blir spännande att följa Emils resa, säger Björklövens sportchef Per Kenttä.

20-åringen står totalt på 65 allsvenska matcher i karriären.