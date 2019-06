I helgen trejdades Patrick Marleau från Toronto till Carolina för att öppna upp lönetaksutrymme för Leafs. Nu kommer uppgifter om att Carolina kommer att köpa ut veteranen från sitt kontrakt.

För att få ihop Torontos lönetakspussel inför nästa säsong tvingades klubbens general manager Kyle Dubas i helgen trejda bort veteranen Patrick Marleau till Carolina Hurricanes.

Marleau har en lönetaksträff på 6,25 miljoner dollar nästa säsong, något som inte skulle rymmas i Leafs lönebudget då stjärnan Mitch Marner ska ha ett nytt, dyrt kontrakt i sommar.

Men inte heller Carolina verkar vara så sugna på att binda upp över sex miljoner dollar i den snart 40-årige kanadensaren. Enligt News & Observers reporter Luke DeCock har nu Hurricanes general manager Don Waddell bekräftat att man kommer att köpa ut Marleau från hans sista år på kontraktet.

Hurricanes will buy out Marleau, Don Waddell said. Owe him his $3 million signing bonus now and $833,333 split over the next two years.

— Luke DeCock (@LukeDeCock) June 27, 2019