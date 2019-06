Efter mängder av trejdrykten verkade det ändå som att Phil Kessel skulle stanna i Pittsburgh. Men nu är bytesaffären genomförd och den dubble Stanley Cup-mästaren spelar från med nästa säsong för Arizona Coyotes.

Senast i mitten juni sa Pittsburghs GM Jim Rutherford till The Athletic att han förväntade sig att Phil Kessel skulle spela för Penguins nästa säsong. Detta efter att 31-åringen tackat nej till en trejd med Minnesota, som innefattade Victor Rask.

Men det går snabbt i ishockey och inatt byttes han och backen Dane Birks bort till Arizona i utbyte mot Pierre-Olivier Joseph och Alex Galchenyuk. I affären ingick också ett draftval i 2021 års draft.

TRADE ALERT: The Penguins have acquired forward Alex Galchenyuk and defenseman Pierre-Olivier Joseph from the Coyotes in exchange for Phil Kessel, Dane Birks, and a 2021 fourth-round draft pick.

Details: https://t.co/fe3DWHBZCc pic.twitter.com/9W8jtdXzW1

— Pittsburgh Penguins (@penguins) June 30, 2019