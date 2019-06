Är det nästa säsong det sker? Att Luleåfansens guldhunger mättas. Foto: Bildbyrån

De kom tvåa i grundserien och åkte ut i semifinal. Känslan är att Luleå är på rätt väg och fjolåret tände en förhoppning om ett andra sm-guld – det första kom 1996.

— Jag tycker att det här laget ska vara minst lika bra som ifjol, säger NSD och Norrbottens-Kurirens sportchef Anton Olofsson till hockeysverige.se.

Luleå var en av förra säsongens positiva överraskningar i SHL. Länge ledde de serien och den slutliga andraplatsen var den bästa placeringen sedan 2012 då de vann grundserien. Det blev respass i semifinal mot Frölunda och Luleå var snabba med att göra klart nästa säsongs trupp. Vi tog hjälp av NSD och Norrbottens-Kurirens sportchef Anton Olofsson för att känna Luleå på pulsen inför säsongen 19/20.

Dina spontana tankar om Luleå just nu inför nästa säsong?

— Spontant tycker jag att de känns bättre än ifjol. De har värvat väldigt bra och var klara tidigt med truppen.

TRUPPEN UPPGRADERAD

Anton Olofsson tycker att det är en generell uppgradering av truppen och han inleder med att prata om den ack så viktiga målvaktssidan där Joel Lassinantti är kvar sedan ifjol och nu har fått en ny parhäst.

— (David) Rautio känns som ett stabilare andraval än (Niklas) Rubin. Det är en målvakt som man vet vad man får av, säger Olofsson.

Backsidan är intakt sedan ifjol.

— Sen vet man inte vad som händer med Jesper Sellgren. Men om man förutsätter att han spelar med Luleå så tycker jag att den backsidan är väldigt bra. Det visade man ifjol.

På forwardssidan har man bland annat spetsat med de finska världsmästarna Arttu Ilomäki och Juhani Tyrväinen.

— Man har spetsat litegrann. Det kanske var den svagaste lagdelen ifjol. Men jag tycker den ser bättre ut även om man tappat Isac Lundeström. Men jag tycker att de två finska VM-centrarna borde rimligtvis kunna ersätta honom.

— Sen finns det spännande talanger i (Isac) Brännström och (Filip) Hållander.

VIKTIGT ATT ”BULAN” STANNAR

Tränaren Thomas ”Bulan” Berglund går in på sin tredje säsong. Ifjol fick laget utdelning på hans spelidé som präntats in. Anton Olofsson tror inte att laget kan lyfta och utveckla den så mycket mer. Nu handlar det om vad för kvalité det är på spelarna.

— Jag tycker de fick ut väldigt mycket av den redan ifjol och jag vet inte om man kan få ut så mycket mer av den. Däremot så kanske man kan utveckla offensiven i hans spelidé då man fått in ännu mer skickligare spelare. Så man kan bli ännu mer effektivare.

— Sen tror jag det hårda jobbet, att ligga rätt i egen zon och det där som ”Bulan” är känd för, att få ut mycket av sina spelare, där tror jag man redan har nått någon form av tak plus att många motståndarlag kunnat läsa in sig bättre till nästa säsong. De kanske har kikat lite på hur Frölunda gjorde i semifinalserien för att kunna ta sig ur Luleås spel.

Att ”Bulan” stannar tycker han är viktigt

— Att han får fortsätta ett år till med samma kärna av truppen är såklart positivt.

Luleå nämns alltmer som en favorit inför nästa säsong. En sist de kanske inte är helt vana vid. Hur hanterar de det tror du?

— De gillar ju att slå ur underläge. Även inför i år, det enda de pratat om hittills är ”vi ska nå kvartsfinal.” Det tycker jag är en målsättning som är lite för blek med tanke på resultatet ifjol och hur man har byggt laget i år.

— Jag tycker att det här laget ska vara minst lika bra som ifjol. Minst en semifinal.

— Jag tror att de medvetet försöker hålla ner förväntningarna, men jag tror inte det går riktigt. Det är ingen i Luleå som skulle vara nöjd med en kvartsfinal. Sen vet jag inte heller om man kommer vara den solklara SM-guldfavoriten, men jag ser dem absolut som en outsider som bör nämnas i det sammanhanget.

Fansen?

— Det finns en väldig längtan efter ännu ett SM-guld. Många är väldigt positiva till den resan man gjort och ifjol när man tog tillbaka det gamla klubbmärket. De känner att att klubben är på väg åt rätt håll, men man vill också ha den där sportsliga framgången.

— Det är väldigt positivt kring hur laget är byggt och var man är på väg, men ifjol när man åkte ut i semi så var det en stor besvikelse bland många som hade hoppats att det skulle vara året då man kunde ta guld igen.

Hur går det nästa säsong?

— En rimlig målsättning är väl topp fyra i alla fall, inleder Anton Olofsson sitt svar.

— Men det är svårt så här tidigt. Man kollar på trupper och sånt men, förutom Frölunda som jag tycker ser väldigt bra ut, så är det inget lag jag spontant skulle vilja säga är mycket bättre än vad Luleå är. Så de skulle mycket väl kunna vara var som helst i topp fyra i grundserien.

— Minst semifinal tycker jag, annars tycker jag att det är ett misslyckande. Sen hur långt man går? Det är så svårt, det kan komma in en värvning sent på säsongen som förändrar i något lag och liknande. Men jag tror mycket väl Luleå kan vara ett finallag.

