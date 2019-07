Patrik Berglund. Foto: Bildbyrån/Joel Marklund

Patrik Berglund har hunnit bli 31 år gammal. Men han har aldrig spelat i SHL – förrän nu. I dag blev det klart att han kommer att representera Djurgården kommande säsong.

– En drömvärvning, säger sportchefen Joakim Eriksson.

Patrik Berglund chockade hockeyvärlden när han i vintras valde att lämna Buffalo Sabres och NHL – trots tre år och över tio miljoner dollar kvar på sitt kontrakt med klubben. I efterhand visade det sig att han hade tappat glädjen till att spela hockey, något han berättade om i en öppenhjärtig intervju med VLT i januari.

Berglund trejdades från St. Louis Blues till Buffalo Sabres under förra sommaren, en bytesaffär som hade kunnat stoppas om en klausul i centerns kontrakt hade utnyttjats. Nu gjorde den inte det och han fick finna sig i att lämna den enda NHL-klubben han hade representerat under karriären.

”SER FRAM EMOT ÄVENTYRET”

När han efter ett längre uppehåll ska göra comeback blir det emellertid inte i NHL. Under tisdagen blev det klart att Patrik Berglund spelar hockey i SHL under säsongen 2019/20. Han är presenterad av Djurgården.

– Jag ser fram emot det här nya äventyret jättemycket. Jag är väldigt nöjd över att ha hamnat här, Djurgården är en väldigt bra organisation, säger han i ett uttalande på klubbens webbsida.

Patrik Berglund har gjort 717 NHL-matcher för St. Louis och Buffalo. På meritlistan finns även spel med Tre Kronor i två VM, ett OS samt i World Cup 2016.

ALDRIG SPELAT I SHL

Däremot har Berglund aldrig spelat i SHL tidigare. Innan flytten till Nordamerika 2008 representerade han moderklubben Västerås i Hockeyallsvenskan. Det gjorde han även under NHL-lockouten 2012. Totalt blev det 122 matcher med Västerås i allsvenskan och 129 poäng.

– Vi får in en målskytt, en spelare som kan spela vänsterforward bredvid Jacob Josefson men också center. Vi får in en spelare som kan spela powerplay, boxplay, vinna närkamper, spela viktiga moment i alla former. Han har under sin karriär uppfyllt alla rollerna, säger sportchefen Joakim Eriksson.

– Patrik är en drömvärvning. I mina ögon den bästa spelaren som funnits på marknaden. Han matchar vårt behov och profil på många sätt. Vi är på en resa att vinna guld nummer sjutton och den viljan delar Patrik också.

Kontraktet är skrivet över kommande säsong.