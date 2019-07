Sebastian Kauppila, här i Asplövens färger. Foto: Niklas Larsson / BILDBYRÅN

AIK bjöd in finske backen Sebastian Kauppila på try out. Innan ens försäsongsmatcherna dragit igång har man nu valt att släppa 24-åringen, meddelar man på sin hemsida.

Sebastian Kauppila är en av många spelare som bjudits in på try out till AIK inför nästa säsong. Den 24-årige backen förstärkte Hockeyettanklubben Vimmerby under andra halvan av säsongen, och belönades med en provspelsplats i allsvenska AIK för sitt fina spel för smålänningarna.

Nu står det klart att det inte blir något spel i Hockeyallsvenskan med AIK. Klubben meddelar på sin hemsida att man valt att släppa Kauppila.

”Sebastian Kauppila, som deltagit i AIK Hockeys försäsongsträning som tryout-spelare, har blivit informerad att han inte längre ingår i klubbens planer för kommande säsong”, skriver klubben i ett uttalande.

Kauppila har tidigare spelat en säsong i Hockeyallsvenskan med Asplöven (2015/16). Den gångna säsongen delade 24-åringen mellan spel i Vimmerby och Mestis-klubben KeuPa.

Säsongen 2013/14 gjorde Kauppila tre landskamper för det finska U20-landslaget.