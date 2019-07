Får Skellefteå verkligen se Philip Broberg i klubben kommande säsong? Nu skriver backlöftet NHL-kontrakt med Edmonton.

Philip Broberg valdes först av svenskarna i sommarens draft, som nummer åtta totalt, när Edmonton tingade backlöftet. Nu väljer de att säkra upp svensken genom att ge honom ett treårigt rookiekontrakt. Det bekräftar Oilers på sin sajt.

Broberg spelade för AIK i HockeyAllsvenskan förra året och slog sig dessutom in i JVM-truppen. Till hösten har det varit tänkt att han ska spela SHL-hockey med Skellefteå men sedan draften har det sagts att Edmonton hellre ser honom spela juniorhockey i Kanada. Kanske kan dagens besked tyda på att de får sin vilja igenom.

Det är OHL-klubben Hamilton Bulldogs som äger svenskens rättigheter i juniorligorna.

– Om han blir en viktig spelare där borta (med Skellefteå AIK) så kommer vi givetvis lyssna. Men om han blir en femte- eller sjätteback så är det bra, men då tycker jag det är bättre han är här med oss, sade Edmontons general manager Ken Holland nyligen till Oilers Nation.

Philip Broberg är en av de första från årets NHL-draft att ens skriva ett NHL-kontrakt.

Edmonton #Oilers sign Philip Broberg to a 3 year ELC

Broberg was selected 8th overall in the draft this past June.

Contract breakdown in all 3 seasons

Base Salary: $832,500

Signing Bonus: $92,500

Minor: $70,000

Schedule 'A' bonuses: $850,000https://t.co/jipwlNmchC https://t.co/zmZYtMEtvw

— CapFriendly (@CapFriendly) July 4, 2019