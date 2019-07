Han valdes som 17:e spelare totalt i CHL:s importdraft av Sarnia. Nu står det klart att Eric Hjorth lämnar Linköping för spel i OHL-klubben.

Trots att han begränsades till bara fyra matcher under säsongen på grund av skadeproblem draftades Eric Hjorth i fjärderundan av Columbus Blue Jackets.

Några dagar senare blev Hjorth draftad igen, denna gång av OHL-klubben Sarnia Sting som valde honom som 17:e spelare totalt i CHL:s importdraft. Klubbens förhoppningar var då att kunna locka över Linköpingsbacken till Nordamerika.

Nu har man lyckats med det. Under fredagskvällen meddelade Sarnia att Hjorth kommer att spela med Sarnia nästa säsong.

– Det är en spännande dag för vår organisation. Erics beslut att spela i Ontario Hockey League är nästa steg i hans utveckling och det är något som ”Sting Nation” är exalterade över, säger Sarnias general manager Nick Sinclair till klubbens hemsida.

Under de fyra matcher Hjorth spelade den gångna säsongen noterades han för sex poäng (3+3) på tre J18-matcher samt två utvisningsminuter på en J20-match.

Förra säsongen spelade Hugo Leufvenius för Sarnia. Tidigare har även Ludvig Rensfeldt och Ted Brithén representerat klubben.

#PlayerAlert!

Another 🧩 added to the puzzle!

2019 First Round Import selection Eric Hjorth (@EricHjorth) commits to the Sting. #MoreThanAGame

Details: https://t.co/bjLT3NTa4D pic.twitter.com/jBiyzR3NOt

— Sarnia Sting (@StingHockey) July 5, 2019