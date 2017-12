Foto: Bildbyrån, Pixabay och Wiki commons

Idag är det julafton. Vad passar väl inte bättre än att dela ut lite klappar så här på morgonkvisten.

Mitt i julstöket fick jag idén att i ren och skär välvilja dela ut imaginära klappar till personer inom hockeyvärlden, runt omkring den eller till och med utanför.

Detta inlägg ska läsas med öppet sinne och på sina ställen finns det en del ironi inbakat, medan andra partier är mer allvarliga.

GOD JUL ALLESAMMANS!

TIDSMASKIN

Till: Karlskoga

Fjolårets stora festfixare Andrew Engelage, Henrik Larsson, Carl Persson, Alex Lavoie och Victor Ejdsell försvann och kvalfest mot SHL har förbytts mot nervdallrande bottenstrid för ”grislaget”.

Det mesta har gått snett och studsat fel under hösten och inte ens ett tränarbyte och återintåget av Daniel Wessner i klubben verkar ha hjälpt.

Nää. Alla i och kring Nobelhallen med sympatier för BIK önskar sig nog en tidsmaskin som skickar dem ett år tillbaka i tiden.

KRAM

Till: Jörgen Lindgren

Vad än Jörgen gör så blir det enligt de flesta tyckarna fel. Han förhandlar fram det fetaste TV-avtalet genom alla tider och blir som tack för det utmålad som svensk hockeys största skurk.

Det få verkar inse är att Jörgen Lindgren bara gör sitt jobb och det gör han förbannat bra. Hans uppgift är inte att se till svensk hockey i stort, hans jobb är att se till SHL-klubbarnas intressen. Det finns andra som har betalt för att ta tillvara på bredden i Hockeysverige.

Det kan inte vara fel att mer pengar kommer in i svensk hockey och Jörgen förtjänar en stor bamsekram för all skit han fått utså för att han grejat just detta.

FÄRGPALLETT

Till: Många

Det är allt annat än nytt att man ska vara för eller mot saker. Att befinna sig däremellan verkar inte vara ett alternativ om man ser till de olika debatter som rasar.

Jag skulle vilja dela ut en färgpallett till många i ett försök att få de olika hockeydebatterna lite mer nyanserade.

EN FLASKA TÄNDVÄTSKA

Till: IK Pantern

Hot om indragen elitlicens, en svajande ekonomi, sparkad sportchef, revolt och avsättning av huvudtränare, storsponsor som går ut i pressen och sågar klubbens styrelse, pajkastning i media och anklagelse om ett grovt rasistiskt påhopp mot en spelare från förre tränaren Håkan Åhlund.

Ovan skulle kunna knäcka vilket lag som helst, men inte IK Pantern. Kvartersgänget bara vinner, vinner och vinner trots all turbulens kring föreningen.

Så min julklapp till IK Pantern blir en flaska tändvätska att ha till hands om resultaten skulle utebli i framtiden. En skvätt på den infekterade glöden lär få elden mellan styrelse, sponsor och Joakim Tillgren att flamma upp igen och laget kan återgå till att vinna matcher.

LYCKA TILL-KLAPP

Till: HC Dalen

Som journalist ska jag såklart vara objektiv i min rapportering, vilket jag också är. Men det kittlar lite extra att klubben nu kvalificerat sig för Allettan.

Det var för dem jag började min mediebana som tagit mig dit jag är idag och jag är dem evigt tacksam för möjligheten jag erbjöds hösten 2014.

Jag vet hur många det är som helt ideellt kämpar och sliter för att föreningen ska gå runt. Ofta i motvind och gudarna ska veta att det inte är lätt för klubben att få utrymme i skuggan av HV71. Men nu kommer belöningen i form av spel i Allettan för Pelle Gustafsson och hans gäng.

PLÅNBOK

Till: Tex Williamsson

Leksandsmålvakten fick bingo, ringde in till Lotta Engberg och lyckades vinna en miljon kronor.

26-åringen från Alvesta har verkligen gått den långa vägen inom hockeyn, något han vid två tillfällen (här och här) berättat om för hockeysverige.se.

Klart grabben behöver en ny plånbok att förvara den nytillkomna miljonen i.

SOLGLASÖGON

Till: Torbjörn Berlstedt

Skrev boken ”Trumfens ögonblick” och var JP-journalisten inte känd tidigare för sitt fantastiska sätt att skriva så lär han bli det nu. Kan behövas solglasögon för skydd mot strålkastarljuset.

Boken är bra i allmänhet, visa partier är lysande och kapitlet som tillägnas Stefan Liv är mer än strålande, det är briljant. Riktigt stark intervju med änkan Anna Liv som inte lämnar någon oberörd. Omöjligt att hålla tårarna tillbaka kan meddelas.

Ingen kan som Torbjörn skildra både tragiska och lyckliga stunder på ett sätt som får texten att flyta lika smidigt som en porlande vårbäck.

TIDNINGSPRENUMERATION

Till: Många

Det gnälls på pluslåsta artiklar, det gnälls på annonser i gratisartiklar. Ibland kan man få för sig att folk tror nyheter alltid varit gratis. Men, nej. Så är det såklart inte alls. Innan internets intåg i var mans hem fick vi snällt gå och köpa oss en tidning och betala för nyheterna.

Hade jag haft råd skulle jag gett allesamman en prenumeration på valfri tidning. Men i brist på finansiella resurser hoppas jag istället att folk kan tänka till och faktiskt inse att massmedia måste få betalt för att kunna leverera nyheter.

GULDKLOCKA

Till: Leif Boork

OS blir hans sista framträdande som förbundskapten för Damkronorna innan han lämnar över till Ylva Martinsen. Men vad händer sen för 68-åringen som varit en av våra största hockeypersonligheter i nästan 40 år som tränare, förbundskapten och TV-expert.

Går han i pension? Tar han sig an ett nytt uppdrag inom hockeyn?

Frågorna är många. Men nog förtjänar ”Boorken” en guldklocka i julklapp för lång och trogen tjänst.

PUTSMEDEL

Till: Niklas Pavel

Björklövens Niklas Pavel stängdes av i åtta matcher för två förseelser i en och samma sekvens i matchen mot Karlskoga. Först en hopptackling i huvudet. Sen en cross-checking i ansiktet. På tre sekunder.

Förutom avstängningen åkte 24-åringen på 13 800 i böter. Med tanke på beloppet lär han knappast ha råd med så mycket annat under sin påtvingade ledighet. Därför får han en flaska polish av mig för att putsa bort ovan nämnda saker ur sitt spelarregister.