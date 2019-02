Frölunda efter tisdagens seger. Foto: Michael Erichsen

I tisdags spelades den sista matchen av årets upplaga av Champions Hockey League när Frölunda slog uppstickaren Red Bull München i finalen. Det är mycket gnäll på turneringen från svenskt håll – ibland med viss rätt – och nedan serverar jag er lite punkter för att utveckla turneringen till att bli ännu bättre.

Min förra lärare sa en gång till mig: ”Mycket bra krönika Henrik, men du bör tänka på att hålla dig till ett ämne åt gången.”

Det är något jag har anammat sedan dess, men idag kan det inte hjälpas då jag har synnerligen mycket tankar om Champions Hockey League och det vore tämligen löjligt av mig att portionera ut dessa i fem olika krönikor.

***

Expressen-krönikören Magnus Nyström skrev denna krönika i tisdags där han tyckte att CHL skulle läggas ner. Han knöt upp mycket av resonemanget kring Yannic Seidenbergs fullständigt horribla tackling på Rhett Rakhshani. I åtanke ska vi också ha dåren Thomas Larkins överfall på Brynäs Daniel Paille 2017. Lägg därtill en del andra incidenter från CHL som i rimlighetens namn borde gett långa avstängningar, men som inte gav det.

Här har CHL en hel del att jobba med, det är fullkomligt glasklart. Larkins mordförsök på Paille gav tre matchers avstängning (På tok för lite) i CHL-sammanhang, ingen i övriga ligor. Seidenberg fick också han tre matcher, endast i CHL.

Vi ska veta att CHL i dagsläget inte kan påverka någonting med övriga ligor rörande disciplinärenden. ”What happens in CHL, stays in CHL”.

Här måste det till en förändring från IIHF, gör en spelare sig skyldig till något som leder till avstängning i den turneringen så ska det självklart följa med till den inhemska ligan.

***

När vi ändå är inne på disciplinärenden. Jag såg någon tweet i tisdags som konstaterade något i stil med att det är när man ser matcher med domare från andra länder än Sverige som man inser vilken bra domarstandard vi faktiskt har i det här landet.

Jag skriver under alla dagar i veckan på detta och jag tycker även att det är något man ser när vi har gästdomare i SHL. Samtidigt ska vi veta det att domarna dömer efter givna direktiv från uppdragsgivaren. Det är också såklart en anledning till att vi ser skillnader mellan de olika ligorna.

***

CHL har fått en Kalle Anka-stämpel i Sverige. Jag har lite svårt att köpa det resonemanget om jag ska vara ärlig. Jag tycker turneringen har tagit sig rejält ju längre den pågått och den här säsongen har den faktiskt varit riktigt sevärd och spännande.

Men för att hjälpa känslan av seriositet på traven kring turneringen så borde de styrande omgående plocka bort den vedervärdiga Top Scorer-tröjan samt skippa den röda överarmen på matchtröjorna.

Jag förstår att det handlar om stora sponsorpengar och att man på något sätt vill ha en egen etikett på sin turnering, men här borde man tänka till, för det ger faktiskt inget seriöst intryck.

***

Vi har genom åren fått se en del skrällar. Nu senast tog sig Storhamar vidare till slutspel och hotade faktiskt Skellefteå över två matcher där. Också det är ett tecken på att turneringen behövs. Det tar sin lilla tid, men övriga klubbar får en morot att sträva efter och blir därigenom bättre.

Red Bull München tog sig hela vägen till final. En enorm framgång såklart för tysk hockey.

***

För att spetsa till surret kring turneringen ytterligare skulle jag vilja se ett kvalsystem till gruppspelet. Som det är nu så har exempelvis SHL fem platser till gruppspelet. Varför inte sänka antalet lag med, säg ett, för några av ligorna och lämna fyra-sex platser öppna att kvala om? På så vis skulle ännu flera gäng och ligor få möjligheten att känna på CHL-motstånd och mäta sig mot vassa lag.

***

Det finns de som ser ner på CHL för att turneringen inte innehåller KHL-lag. KHL har valt att inte vara med, så varför ska vi ens sörja det? Däremot skulle jag vilja se en mästarmatch mellan CHL-mästarna och de som vinner Gagarin Cup. Det måste väl ändå kunna gå att få till?

***

Slutligen. Vi bör alla fröjdas en smula över Frölundas framgångar i Europa de senaste åren. Räknar jag rätt nu så tronar CSKA Moskva med 20 titlar i turneringar som haft en officiell europacups-stämpel. Brno, Frölunda och Magnitogorsk är på andra plats med tre titlar vardera. Då Frölunda är regerande mästare är det redan nu klart att de spelar turneringen nästa år och har då chansen att bli ensam tvåa.

Stort.