Niklas Persson borde lyfta luren och ringa Mattias Karlin och Carl Gunnarsson. Foto: Bildbyrån

Så kom då nyss det väntade beskedet att Linköping sparkar Tommy Jonsson efter fiaskot som innebar missad slutspelsplats. Med ny GM i Niklas Persson så tycker jag nu att det borde vara dags för ett rejält omtag i LHC och nedan serverar jag lite tips om hur jag tycker de ska gå tillväga.

Linköping slutade tolva i SHL i år och det är naturligtvis inte godkänt från föreningens sida. Jag måste dock säga att jag personligen inte är speciellt överraskad då jag redan inför säsongen kände att den här upplagan av LHC kändes väldigt tunn.

Visst, Andrew Gordon hit och Broc Little dit. Bra spelare av klass, men kanske inte de där profilerna som sticker ut och som symboliseras kraftigt med klubbmärket. Från att ha varit en kaxig nykoling i SHL på 00-talet som var på väg upp, så tycker jag att Linköping de senaste säsongerna bara känts…Gråa? Jag hittar inget bättre ord.

Känslan utifrån är att föreningen inte mått bra överlag och det har avspeglat sig på isen där tabellplaceringarna de fyra senaste säsongerna varit 3,4,9,12. En neråtgående trend alltså.

Fredrik Emwall har i sin roll som GM varit ansvarig för de senaste årens lagbygge och han meddelade för några veckor sedan att han kliver av. In kommer istället den gamle spelaren och ledargestalten Niklas Persson, som den här säsongen varit assisterande till Emwall. Min spontana känsla är att Persson kan bli en jackpot för Linköping i den positionen. En trygg famn.

Perssons första drag blev alltså att entlediga Tommy Jonsson från tränaruppdraget, trots kontrakt. Tommy Jonsson kom in sent i bilden förra våren sedan Dan Tangnes hastigt tackat för sig. Inget ont om Tommy Jonsson, han är en mycket kompetent tränare med SM-guld på meritlistan. Men bara för att man är en bra tränare, så innebär inte det att man passar in överallt och Jonsson har uppenbarligen inte passat i Linköping. Trots att han fick en bra start.

Hur ska Niklas Persson agera som GM nu då när han kan bygga allt efter eget huvud? För det första hoppas jag att han får jobba långsiktigt, det pratas om en treårsplan från klubbens sida och, utan att veta vad den innebär, så hoppas jag att eventuella sportsliga misslyckanden accepteras år ett, och möjligtvis år två. Rom byggdes ju inte på en dag som bekant.

För det första vill jag att man plockar in en huvudtränare som har potential att bli en långsiktig lösning i SAAB Arena a´la Sam Hallam i Växjö. Varför inte slå en signal till Västervik och fråga om Mattias Karlin och Mikael Johansson kan köpas loss från sina kontrakt: Duon gjorde ju bra ifrån sig den lilla tiden de fick i Mora ifjol innan de oförklarligt fick kicken.

Mattias Karlin är ett av Hockeysveriges hetaste framtidsnamn som tränare och jag tror han skulle passa bra in i LHC. Dessutom har han och Persson kamperat ihop i juniorlandslaget när de båda var aktiva och borde känna till varandra väl.

Om nu inte Västervik skulle kunna tänka sig att släppa Karlin/Johansson så finns det faktiskt ett intressant namn bara några mil bort. Jag pratar inte om Vita Hästens nyligen sparkade tränare Leif Strömberg, utan jag menar åt andra hållet. I Tranås har nämligen en herre vid namn Karl Helmersson uträttat bra saker på kort tid och i skrivandets stund så står klubben med ena benet i kvalserien till allsvenskan. Detta efter några mellanår för klubben. Helmersson har innan den här säsongen tränat Mariestad och också gjort det väldigt bra där.

Även Helmersson har lirat i juniorlandslaget med Niklas Persson och även de borde känna till varandra. Jag medger att Helmersson kan uppfattas som ett rejält långskott och hans obefintliga rutin på nivån där C More sänder matcher kanske inte riktigt är vad LHC behöver i denna stund. Men en sådan sak kan enkelt korrigeras genom att han får rutinerat folk med sig på bänken. En likande lösning som HV71 körde med Johan Lindbom och Stephan Lundh och som gav SM-guld deras första säsong ihop.

Kort sagt: Jag vill ha ett fräscht och spännande namn på Linköpings tränarbänk nästa säsong. En person som har potentialen att kunna bli en långsiktig lösning.

Jag nämnde Johan Lindbom ovan. Skulle han kunna vara någonting för LHC? En lugn herre som jobbar metodiskt och målmedvetet.

Hur ska Persson agera med spelartruppen då? För det första så är nästa säsongs trupp i mångt och mycket redan satt. De har båda målvakterna, sex backar och elva forwards på kontrakt. Så det han ska ha in spelarmässigt borde väl bli två backar och tre forwards. Men å andra sidan skulle det inte förvåna om ett och annat kontrakt bryts i förtid efter säsongens sportsliga misslyckande.

Linköping har en bra juniorverksamhet, något som visat sig genom åren med mängder av bra spelare som kommit från de leden. Det är väl inte helt otänkbart att Persson kommer slussa upp en och annan därifrån också. Vad det gäller nyförvärv så skulle jag vilja se honom satsa på spelare som har Linköpings-koppling på ett eller annat vis. Spelare som varit i klubben tidigare och som fansen kan identifiera sig med. Men det finns ingen uppsjö av sådana som känns realistiska i nuläget. Vi har ju firma Carl Dahlström och Gustav Forsling i Chicago, där bådas kontrakt går ut. Men att de båda, eller ens en av dem skulle vända hem i detta skede av sina karriärer, där de är påväg att etablera sig i NHL, ser jag som en utopi.

Ett drömnamn skulle ju naturligtvis vara Carl Gunnarsson, vars kontrakt med St.Louis går ut i sommar. 32-åringen skulle bli en försvarsgeneral och en klippa att luta sig mot för de yngre spelarna.

Det återstår att se hur återuppbyggnaden av LHC kommer gå. Helt klart är att de måste göra något annorlunda än vad de gjort hittills. De har en potential i föreningen, arenan och staden. Den borde kunna gå att locka fram om man jobbar långsiktigt och målmedvetet.