Under gårdagens match mellan Oskarshamn och Timrå inträffade en obehaglig incident där skuldfrågan debatterats på Twitter under dagen. Henrik Skoglund har vevat reprisbilder fram och tillbaka och reder nedan ut situationen. Vi serverades rej

20 mars, 2019

Fredric Weigels kaxiga pausintervju med C More under gårdagen har uppmärksammats å det grövsta. Många har hånat Weigel efter sitt uttalande om Oskarshamn och hans åsikter om deras kondis. Men erkänn nu alla - innerst inne älskade ni vad han