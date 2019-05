Foto: Bildbyrån och Pixabay

Idag presenterade Svenska Ishockeyförbundet säsongen 2018/2019 års officiella All Star Team. Jag är inte helt överens med majoriteten av mina journalistkollegor som deltog i omröstningen. Nedan bjussar jag er på mitt egna.

Sveriges officiella All Star Team röstas fram av journalister och omröstningen gällde svenska spelares insatser i sina klubblag i svenska eller europeiska och ryska serier samt insatserna i VM, dock ej NHL.

Utfallet blev som följer.

Målvakt:

Adam Reideborn, Djurgårdens IF

Backar :

Erik Gustafsson, Luleå HF

Philip Holm, Torpedo Nizhny Novgorod

Forwards:

Jacob Josefson, Djurgårdens IF

Anton Lander, Ak Bars Kazan

Joel Lundqvist, Frölunda HC

Jag är dock inte helt överens med majoriteten här och delar därför med mig av de jag tycker borde kommit med. De spelare som är fetmarkerade är sådana som kom med, som även jag har tagit ut.

Adam Reideborn, Djurgården

Egentligen kände jag att detta var dött lopp mellan Reideborn och Luleås Joel Lassinantti. Den senare var bäst statistiskt i SHL, men jag bestämde mig ändå tillslut för Reideborn då han fått testa på landslaget och även tog Djurgården till SM-final. Men det var knallhårt kan jag säga.

Erik Gustafsson, Luleå

I mitt tycke inget snack. Gustafsson var helt enkelt varit bäste back i SHL under säsongen och för det prisades han också med Salming Trophy.

Lukas Bengtsson, Linköping

Här petade mina journalistkollegor in Philip Holm istället. Han var riktigt bra i KHL och tog sig också in i VM-truppen. Men personligen så håller jag Bengtssons säsong högre. Han var stundtals helt briljant i ett hackande Linköping under säsongen och betänk då att han genomlidit några mardrömsår borta i Nordamerika med en allvarlig sjukdom som hindrat honom.

Jacob Josefson, Djurgården

Jag var faktiskt inte så himla säker på att jag skulle ha med Josefson. Han var briljant i början av säsongen. Men efter sin skada kom han inte upp riktigt i den nivån tycker jag. Men ändå utsågs han till SHL:s mest värdefulle spelare och han åkte med i mitt lag tillslut.

William Nylander, Toronto Maple Leafs

Killen har haft i många stycken en mardrömssäsong med kontraktsstrul och mager poöngskörd borta i NHL. Trots det kommer han när Tre Kronor kallar och i farten passade han på att vinna hela VM:s poängliga och tangera Nisse Nilssons gamla svenska poängrekord i en och samma V;-turnering, 18 stycken. De åtta matcherna i VM räckte för mig för att han skulle komma med här.

Dennis Rasmussen, Metallurg Magnitogorsk

Måhända en smula otippat. Men Rasmussen har gått bra i både KHL och landslag under säsongen. Jag trodde det skulle räcka till en plats här, men det gjorde det inte.