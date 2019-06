Idag kom det sorgliga beskedet att IK Pantern lämnat in en konkursansökan och nu är det väl mycket som talar för att föreningen går i graven. En förening som har förlöjligats och hånats å det grövsta sedan de tog klivet upp i allsvenskan

Idag avhandlar vi ett viktigt ämne: Den långt skridna avidentifieringen av de svenska klubbarnas hem. Men det är inte bara gnäll - det bjuds även på lite konstruktivitet. För er som de kommande minuterna kommer läsa nedan text och tycka at

Fredrik Söderström gjorde succé under sina två säsonger i norska Storhamar. Nu kan det bli så att han ersätts av ett välbekant hockeynamn: Petteri Nummelin. Jag snappade under morgonen upp denna tweet av godiskaraktär: https://twitter.

Enligt Elite Prospects hemsida så innehåller deras databas just i detta nu (När jag skriver detta alltså) 694 792 namn. För den som är lagd med dålig humor (Spoiler: Jag är en av dessa) så öppnar det upp en flodvåg av sköna (Och osköna)

20 mars, 2019

Fredric Weigels kaxiga pausintervju med C More under gårdagen har uppmärksammats å det grövsta. Många har hånat Weigel efter sitt uttalande om Oskarshamn och hans åsikter om deras kondis. Men erkänn nu alla - innerst inne älskade ni vad han