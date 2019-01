OSTOPPBAR. Nicolai Meyer tuffar på mot poängligasegern i Hockeyallsvenskan. Foto: Bildbyrån

Man kan väl inte säga annat än att han är Hockeyallsvenskans hetaste spelare med poäng i tolv raka matcher samt att ha avgjort derbyt mot AIK genom tre raka straffmål. Jag pratar förstås om Södertäljespelaren Nicolai Meyer som står noterad för 46 poäng på 39 matcher. Bloggen slog en signal för att ta pulsen på den stekhete dansken.

Hur ser du på er säsong så här långt när endast en fjärdedel återstår?

– I inledningen av säsongen var det mycket upp och ner. Vi hade höga toppar men även djupa dalar och hittade inte kontinuiteten som krävdes för att vara vinstrika över tid. Däremot har vi spelat riktigt bra på sistone, och trots många skador är det fler som tar ett större ansvar vilket förstås hjälper laget att vinna fler hockeymatcher.

Ni ligger just nu på en stabil sjätteplats i tabellen, är det något ni skulle vara nöjda över när tabellen summeras?

– Som tabellen ser ut just nu får vi väl vara nöjda med en plats bland topp åtta. Om man sedan kommer in i slutspelsserien med några segrar i ryggen och ett gott självförtroende så tror jag vi har goda chanser att gå vidare därifrån. Vi har visat att vi kan slå alla lag och får laget en formtopp lagom till det ska avgöras då kan vi gå riktigt långt.

På tal om formtopp så måste vi prata om din personliga form med stor ledning i poängligan där du dessutom har gjort poäng i imponerande tolv raka matcher. Vad säger du om det?

– Visst är det roligt när det går bra för en själv och sådär, och det är klart att jag har koll på poängligan, men i slutändan är individuella poäng ingenting värt om laget förlorar. Att jag gjort poäng i tolv raka matcher hade jag ingen aning om faktiskt.

Om du får vara skadefri påstår jag att du kommer att vinna poängligan, vad skulle det innebära för dig?

– Att vinna poängligan är inget självändamål i sig, men visst hade det varit roligt. Sedan är det ju så att om jag gör poäng så går det hand i hand med att jag också hjälper laget. Gör jag jobbet så brukar poängen också trilla in. Men jag ser hellre en högre tabellplacering för laget än för mig i poängligan.

”BETT AGENTEN ATT INTE SÄGA NÅGOT”

Under samtalet är Nicolai noga med att framhäva sina lagkamrater och inte minst sina kedjekamrater Sebastian Dyk och Christopher Liljewall. Två skåningar och en dansk bildar alltså en av allsvenskans hetaste kedjor. Dyk och Meyer har även en tidigare historik tillsammans då de kamperade ihop under tiden i Malmös juniorlag säsongen 2010/11. Angående Liljewall menar Meyer att han och Dyk inte skulle kunna ha någon bättre center i hela ligan. Han gör ett grymt jobb i det tysta och förtjänar mer cred än han fått hittills.

Med tanke på din framfart den här säsongen kan jag tänka mig att ett gäng SHL-klubbar har aviserat sitt intresse för dina tjänster. Har det förts några samtal med SHL-klubbar?

– Jag har bett agenten att inte säga något då jag vill vara fullt fokuserad på SSK. Skulle jag börja fokusera på något annat så lägger jag energin på fel saker och presterar sämre hockey. Därför har jag bett agenten att inte säga något förrän efter säsongen i sådana fall. Men det absolut roligaste skulle så klart vara att ta sig till SHL med SSK. Det är det jag strävar efter just nu.

”EN STOR OMSTÄLLNING”

Vi pratade vidare om Meyers annars lite guppiga start på det allsvenska äventyret där han säsongen 2016/17 tvingades byta klubb mitt under säsongen. Han nådde inte sin fulla potential varken i Västervik eller i Tingsryd, men det fanns ändå inga tankar på att vända hem till Danmark igen då han var fast besluten att stanna kvar i Sverige då han anser att det är stor skillnad på hockeyn i hemlandet kontra Sverige.

– Som dansk är det i första hand Sverige man vänder sina blickar mot om man vill bli en duktig hockeyspelare. Det är ett världsledande land inom sporten och det är här man ska spela om man vill nå sin fulla potential. Det var en ganska stor omställning att komma från den danska ligan till den svenska och det tog ett tag att komma in i den svenska hockeyn.

När samtalet började närma sig sitt slut försökte jag mig på en rövare genom att återigen fråga om eventuellt SHL-intresse och fick då följande svar:

– Det finns ett visst intresse, mer kan jag inte säga.

Avslutningsvis frågade jag vad han tyckte om den beryktade Södertälje-kebaben där svaret blev att han bara smakat den någon gång men att han rankar den danska pölsen (korv) högre.