Modosupportrar och en Leksandsbanderoll Foto: Bildbyrån

Det har redan i andra omgången börjat knystas och knorras angående låga publiksiffror i slutspelsserien. Faktum är att alla tre lag som hade hemmamatcher igår hade sämre publiksiffra än säsongens genomsnittliga publiksiffra. Men det har sina förklaringar.

Publiksiffran anger inte antalet fysiska personer i hallen eller arenan, den anger antalet sålda biljetter. Detta innebär att det alltid är ett gäng biljetter vars platser inte nyttjas under den 26 matcher långa grundserien. Det är både företagsbiljetter och säsongskort som inte nyttjas på grund av alla möjliga orsaker. Därav upplevs nästan alltid den officiella publiksiffran som högre än vadden faktiskt är.

Gårdagens matcher – Publiksiffra – Publiksnitt under säsongen:

Leksand – BIK Karlskoga​ – 4300 – ​​4 666

MoDo – KHK​- ​2469​ – 3 474

Västervik – Västerås​- 1 045​ -​1 449

Som ni ser är det endast Leksand som håller upp sina publiksiffror i den andra omgången av slutspelsserien. Här ska man ha i beaktande att både MoDo och Västervik startade serien på noll poäng och förlorade dessutom sina respektive premiärmatcher. Detta medför i sin tur att uppförsbacken redan efter en omgång är gigantisk och tron på avancemang hos lagets supportrar sjunker betänkligt. Detta är i sig en av den här korta slutspelsformens stora nackdel, dvs att lagen kan i princip vara avhängda redan efter första rundan. SHL skrotade sin kvalserie bland annat på grund av orättvisor som kan uppstå när lag inte har något att spela för i slutet på den då tio matcher korta serien.

Men tillbaka till publiksiffrorna. Klubbarna säljer säsongskort som endast gäller under grundseriens 26 matcher. Biljetter för eventuellt fortsatt spel efter det säljs sedan separat. Nu har hockeyn så vitt jag vet alltid jobbat på det här sättet även fast man kan tycka att en säsongsbiljett ska gälla hela säsongen, precis som namnet på biljetten faktiskt antyder. Grundseriebiljett hade varit ett mindre vilseledande namn men tyvärr också mindre flashigt.

Brainstorma gärna fram andra förslag på namn som är mer sexiga och mindre vilseledande för den potentiella åskådaren!

TVINGAS KÖPA MED KORT VARSEL

När nu istället publiken tvingas köpa biljetter med kort varsel, styckvis eller i paket om två eller tre matcher (beroende på hemmaplansfördel eller ej), innebär det även att den officiella publiksiffran blir mycket närmare den faktiska publiksiffran än om man jämför med random grundseriematch.

Här skulle jag vilja påstå att Leksand, som i allra högsta grad är aktuell att vinna hela fortsättningsserien, hade en bättre publiksiffra igår jämfört med säsongens genomsnitt. Detta trots att publiksiffran var 366 personer eller nästan 8% sämre än genomsnittet.

Här ser vi en betydande skillnad hos lagen MoDo och Västervik, som dels startade på noll poäng och dessutom hade en förlust i bagaget från premiäromgången. MoDos motsvarande siffror från igår är 1 005 personer eller 29% sämre än genomsnittet.

Västerviks siffror landar på 404 personer eller 28% sämre än genomsnittet.

KAN UTLÄSA TENDENSER

Här ska man komma ihåg att den faktiska publiksiffran under grundserien är betydligt lägre än den officiella statistiken, men man kan ändå utläsa en hel del tendenser. Bland annat att lagen som mer eller mindre är avsågade inte alls lockar samma intresse som lagen i tabellens topp.

I och med MoDos storseger igår så grep man även tag i det sista halmstrået. Om man även skulle lyckas vinna på bortaplan mot Västerås i nästa omgång är jag övertygad om att vinden vänder och man landar på en faktisk publiksiffra kring grundseriens publiksnitt i nästa hemmamatch mot Västervik på måndag. Only time will tell.

Ikväll väntar det tredje mötet i hockeyallsvenska finalen mellan AIK och Oskarshamn. En finalserie det slår gnistor om och där det knappast råder några problem att sälja biljetter. Publiksiffran förväntas nämligen bli runt 8 000 i afton.