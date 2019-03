Oskarshamn har hittat ett vinnande spelsystem. Foto: Bildbyrån

Under den här våren är det många hockeyälskare som har fått upp ögonen för Oskarshamns publikfriande hockey som verkligen är lätt att ta till sig och gilla.

Allt börjar med deras små instick in i mitten i egen zon. Om ni inte har märkt det tidigare så tänk på det under morgondagen; att varje gång man har pucken efter sargen i defensiv zon och är satta under press så letar man instick i mitten, ofta framför eget mål. Eller letar och letar, för det otränade ögat kan det se ut som att man slänger in pucken mitt i eget slott på vinst eller förlust men så är inte fallet.

Grundbulten i den här typen av spel är att man litar på varandra. En back eller center ska liksom ”skugga” pucken/puckföraren två, tre meter in i banan. Det måste vara en spelare där annars fallerar hela spelet och motståndaren kommer att få ett jätteläge. Det här har man så klart drillat under lång tid men nu har man blivit så pass bekväma med varandra och komfortabla med spelsättet att man skickar pucken i ”blindo” in i mitten som oftast kommer till rätt adress.

Förutom att det är estetiskt vackert att titta på ser jag många andra fördelar med den här typen av spel; bland annat följande:

Man får en kontrollerad och samlad ”zone exit”, vilket i förlängningen leder till fler kontrollerade ”zone entries”. Har man ett skridskoskickligt lag finns stora möjligheter att initialt skapa sig ett numerärt övertag i anfallszonen efter att man blåst igenom mittzonen. Även om det här spelet skulle misslyckas eller om motståndarna läser spelet och bryter passningen så är laget så pass kompakt och samlat att det sällan uppstår farligheter i samband med ett missat spel. Under en dålig period i matcherna (alla lag har dåliga perioder) slipper man bli översköljda i våg efter våg som man ibland kan se när lag ”chippar” ut i mittzonen efter att ha vunnit pucken. Då brukar pucken ofta komma tillbaka lika snabbt och pressen fortsätter. Som jag skrev i första punkten får man med Oskarshamns spel ofta kontrollerade ”zone exit”, vilket gör att man åtminstone kan plocka rödlinjen och lätta på trycket. Det är oerhört svårt att försvara sig mot den här typen av spel. I svensk hockey trycks det JÄTTEMYCKET på vikten av att ha minst tre spelare med i hemgångarna för att inte hamna i numerära underlägen. För att effektivt försvara sig mot den här typen av spel måste man våga trycka upp ”trean”, som oftast är centern, så den spelaren nästan ”klossar” motsvarande spelare i Oskarshamn. Det är inte många lag som vågar kliva upp så pass högt, för skulle man bli slagen kommer en megakontring som ett brev på posten.

”HELLKVIST SATTE SITT SPELSYSTEM TILL VERKET”

Var kommer det här sättet att spela hockey ifrån?

Tillåt mig att fabulera lite här. Pantern var först ut i Hockeyallsvenskan att spela på det här sättet för några säsonger sedan (15/16). Förmodligen hade man börjat implementera spelet ännu tidigare när man huserade i Hockeyettan. Jag tror att man hade fått direktiv av Malmö att man skulle spela på samma sätt som dem, vilket skulle underlätta övergången av spelare mellan klubbarna. Succén lät inte vänta på sig för de svarta pantrarna från Malmö, och av egen erfarenhet vet jag hur svårt det är att försvara sig mot den typen av spel.

Hur som haver, efter att ha varit assisterande coach för Malmö Redhawks under två säsonger blev Björn Hellkvist huvudtränare i klubben säsongen 15/16. Spelidén blev än mer markerande och tydlig, inte bara hos Malmö utan även hos Pantern.

SPELSYSTEM SOM KOMMER SPRIDA SIG?

Inför förra säsongen var Oskarshamn tvungna att se sig om efter en ny tränare då mångårige IKO-tränaren Fredrik Söderström letade efter en ny utmaning, vilken han hittade i Norge. Valet inför säsongen 17/18 föll på Björn Hellkvist som man plockade in efter att han hade varit en säsong i danska Rungstedt. Han startade genast arbetet med att sätta ”sitt” spelsystem i verket. Det blev en lyckad säsong för ostkustslaget som tog sig till slutspelsserien.

Björn valde sedan att nyttja en klausul i avtalet och lämnade för seriekollegan MoDo inför den här säsongen. Oskarshamn valde då att plocka in Håkan Åhlund från Pantern som redan praktiserat samma typ av spelsystem säsongen innan.

För er som ser mycket allsvensk hockey märker ni att cirkeln är sluten. Pantern och MoDo försöker spela samma spel som Håkan Åhlund förädlat och tagit till en helt ny nivå i Oskarshamn den här säsongen. Frågan är om spelsystemet kommer att sprida sig till fler lag framöver?

Ikväll drar slaget om Siljan 3.0 igång. Blir det tredje gången gillt för Leksand eller kommer Mora återigen stå där som segrare? Derby är alltid derby och jag tror på minst sex matcher i matchserien.