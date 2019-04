Per Svensson funderar över sin framtid. Foto: Tobias Sterner / BILDBYRÅN

I söndags rasade de ur Hockeyettan. Joakim Englund slog Almtunas lagkapten Per Svensson en signal för att höra hur hans tankar går om framtiden.

Almtuna har en turbulent säsong bakom sig med tränarbyten, avstängningsproblematik och en diger skadelista som alla bidragit till att laget degraderats till Hockeyettan. Det var dock med minsta möjliga marginal som laget förpassades till kvalserien då man släppte in mål med fem sekunder kvar mot AIK i sista omgången. Väl i kvalserien började det bra med tre raka segrar och en god målskillnad. Man hade allt i egna händer inför sista matchen, men föll på övertid hemma mot Kristianstad och åkte därmed ur Hockeyallsvenskan.

Bloggen passade på att slå lagkaptenen Per Svensson en signal. Svensson, som spelat sina sju senaste säsonger i klubben, är för tillfället i Sälen för att hämta kraft och ta tillbaka lite förlorad tid med familjen efter en tung säsong.

Jag bad Per summera säsongen:

— En otroligt tung säsong på många sätt där vi inte alls fått ut det man kan förvänta sig av spelarmaterialet. Vi har under perioder varit ganska skadedrabbade, vilket lett till att vi aldrig riktigt fått någon kontinuitet. När man såhär i efterhand tänker tillbaka så har kontinuiteten även blivit drabbad av tränarbyten och avstängningar.

— Nu kanske det låter som bortförklaringar, men det är ett försök att förklara varför vi inte riktigt kommit upp i samma nivå som tidigare trots likvärdigt spelarmaterial. Sedan har vi haft svårt mot lag i den nedre regionen av tabellen som har legat och väntat på spelvändningar. Vi har presterat bättre mot motstånd högre upp i tabellen där vi har kunnat spelat vårt spel på ett helt annat sätt.

— I grund och botten är det ju så att vi inte har jobbat tillräckligt hårt sett över hela säsongen och förtjänar helt enkelt inte den allsvenska platsen. All heder till Kristianstad som gjorde mer rätt än vad vi gjorde i kvalserien.

Under samtalet återkom Per flera gånger till grundseriens sista match där AIK lyckades kvittera med fem sekunder kvar, vilket ledde till att Almtuna förpassades till den ovissa kvalserien.

— Det var mentalt riktigt, riktigt tungt att endast vara fem sekunder ifrån att få avsluta säsongen där och då. Framförallt med tanke på att jag, i allra högsta grad, var inblandad i kvitteringen då jag satt på botbänken i samband med målet.

Det märktes på honom att just den incidenten tynger honom.

— När man varit i samma klubb i sju säsonger känner man föreningen och människorna runtomkring på ett helt annat sätt än om man kanske spelar en eller två säsonger för en klubb. Ett kval är alltid ovisst och även om jag var med AIK som åkte ur SHL säsongen 13/14 så var det en helt annan sak.

— Då var vi avhängda inför avslutningen av grundserien och även avhängda inför sista matchen i kvalserien. Nu var vi fem sekunder ifrån att säkra kontraktet utan att ens behöva spela i kvalserien, väl där föll avgörandet på övertid i säsongens sista match. Dessutom svider det så klart mycket mer när man känner alla i och kring klubben.

— Men ser man över hela säsongen har vi inte varit tillräckligt bra helt enkelt, så är det bara.

Per bor med frun och deras tre döttrar i norra utkanten av Stockholm och har pendlat till Uppsala. När framtiden kom på tal för den, under säsongen, skäggprydde 30-åringen säger han:

— Nu har det gått så pass kort tid efter det att vi har spelat klart och just nu vilar jag upp mig med familjen i Sälen. För tillfället försöker jag koppla bort hockeyn så mycket det går. Jag har heller inte pratat med Almtuna för att höra hur de ser på framtiden och hur de vill gå vidare, dels med föreningen som helhet och dels med mig.

När vi pratade framtid sa Per att han och familjen trivs väldigt bra där de bor och att det inte är prioritet nummer ett att riva upp familjen för ett nytt hockeyjobb. Faktum är att han var inställd på minst en säsong till med Almtuna i och med att kontraktet sträckte sig även över nästa säsong. I och med uttåget ur allsvenskan annulleras dock kontraktet, men Per var noga med att poängtera att spel med Almtuna i Hockeyettan absolut inte är uteslutet.

— Det ska bli intressant att höra hur Almtuna ser på framtiden och om de vill att jag ska vara delaktig i den. Jag ser det inte som ett jättenederlag att eventuellt spela i Hockeyettan med Almtuna, men det måste fungera för familjen. Vi får se vad klubben har att säga helt enkelt.

Eftersom Per kommer från Virserum, som ligger i krokarna av Oskarshamn där han spelat tidigare i karriären, var jag tvungen att fråga om han hört något från det nyblivna SHL-laget?

— När man spelat i samma klubb i många säsonger så har man inte samma behov av en agent som hjälper till med kontraktsskrivning och dylikt. Därav står jag utan agent sedan några år tillbaka och nu har det gått så pass kort tid efter att säsongen tog slut så jag har inte hört någonting från någon klubb. Just nu samlar jag kraft uppe i fjällen och nästa steg blir att fundera över framtiden.

— Men som jag nämnde tidigare så ska det till något extra för att man ska flytta med familjen eller att jag flyttar och familjen bor kvar. Det bästa är dock om vi alla kan bo kvar och jag spelar i en klubb som det går att pendla till.

Men klubbar med pendlingsavstånd från Per Svensson växer inte på träd. I alla fall inte sådana klubbar som han kan tänka sig att spela för. Jag tror att AIK, Västerås, Södertälje samt Almtuna skulle kunna vara alternativ.

— Vi får helt enkelt se vad framtiden har att bjuda på. Vem vet, det kanske till och med blir så att man får skaffa sig en agent igen. Även om man har skaplig koll på sitt marknadsvärde är det alltid svårare att ”sälja” in sig själv om det skulle bli tal om en ny klubb.

— Jag är absolut inte klar med karriären och kroppen känner sig pigg och fräsch trots att jag hunnit bli 30 år.

Jag kände mig tvungen att fråga om backgiganten, vars armar ibland tycks nå långsargen på båda sidorna samtidigt när han försvarar blålinjen, har skägget i behåll även efter säsongen?

— Haha. Ingen är gladare än min fru över att skägget är ansat. Jag är inte helt renrakad, men det är inte i närheten av att vara lika vilt som under säsongen.