Blir det Modos år? Foto: Daniel Eriksson / BILDBYRÅN

Joakim Englund fortsätter sin genomgång av allsvenskans Silly Season och idag är turen kommen till Modo.

MoDo är en av få klubbar i ligan som i princip förfogar över en full trupp. Efter att ha ”gjort sig av med” Victor Aronsson till Almtuna disponerar man ändå över tre målvakter, sju backar och 14 forwards. Då ska man ha i åtanke att det fortfarande väntas på ett besked gällande spel från mångårige NHL-backen Tobias Enström. Rykten gör gällande att det även förs samtal med backen och tidigare MoDo-spelaren Tobias Viklund som senaste sex säsongerna spelat i KHL.

Med tanke på truppens storlek, styrka och vad som kan tänkas vara på väg in är det inte långsökt att tro att ytterligare någon eller ett par etablerade namn kan komma att försvinna från truppen innan seriestart.

Målvakter:

Oliver Dackell (Ny)

Erik Hanses

Linus Lundin

Man står sig väl rustad på målvaktssidan efter att ha förlängt med sina två målvakter från förra säsongen. Man har även valt att signera Oliver Dackell som lånades in en kort sejour under föregående säsong. Trion består alltså av en rutinerad räv i form av Hanses som utmanas av Lundin som har en nog så väl högstanivå som Hanses. Bakom jagas man av ungtuppen i trion som får ses som en ”coming man” och backup i sammanhanget. Här kan det bli tal om utlåning då det enligt min erfarenhet är svårt att ha tre målvakter i laget under en längre tid.

Backar:

Victor Berglund

Tommy Enström

Tobias Ericsson

Tom Hedberg

Oscar Hedman

Mattias Norlinder

Anton Öhman (Ny)

Det är en intressant mix av backar. Sex av den sju man stora backuppsättningen är kvar i laget från ifjol. Tre av dessa sex har passerat 30-strecket medan resterande tre inte ens hunnit fylla 20 år. Som nyförvärv har man värvat högerskjutande pp-backen Anton Öhman som kommer från en skadefylld säsong i Malmö där han mäktade med 10 poäng på 23 matcher. Året dessförinnan levererade han nästan en halv pinne per match i allsvenskan för Leksand. En bra värvning som jag väntar mig ska ta ett stort offensivt ansvar.

Redan nu sitter man på en riktigt stark uppsättning backar. Skulle man däremot lyckas få Tobias x2 (Enström och Viklund) signaturer på kontrakt samtidigt som Hedberg, Berglund och Norlinder tar ytterligare kliv vill jag påstå att man har allsvenskans starkaste backuppsättning.

Om detta sker, att två riktiga klassbackar tillkommer, innebär det samtidigt att minst en får lämna truppen. Här tror jag att det är Tobias Ericsson som ligger illa till i så fall. Ungtupparna flyttar man inte på, dels av ekonomiska skäl men även för att alla tre fick stort förtroende av tränare Hellkvist förra säsongen. Någon som däremot hade ett sviktande förtroendekapital var Tobias Ericsson. Han går dessutom in på sin sista säsong av det treårskontrakt han skrev 2017.

Med tanke på ålder, förmodat högt lönekuvert samt sviktande förtroende från Björn Hellkvist är det inte långsökt att tro att man jobbar på en ny klubb åt honom även om man exempelvis ”bara” skulle lyckas få Enströms påskrift.

Forwards:

Henrik Björklund

Joakim Hagelin

Magnus Häggström

Kristian Jakobsson

Kalle Jellvert

Jonathan Johnsson

Patrik Karlkvist

Anton Karlström

Fredrik Olofsson (Ny)

Linus Pettersson

Kim Rosdahl (Ny)

Daniel Sylwander

Lukas Wernblom

Tobias Åhström

Det finns en kontinuitet i MoDos lagbygge, vilket vittnar om att man tror på sitt lag och på att spelarna ska växa in i det nya spelsystemet man införde inför förra säsongen. Dessutom har man en, på den här nivån, lyx i form av en av Sveriges absolut bästa juniorverksamheter där man utan problem kan lyfta upp juniorer till representationslaget.

Man har endast gjort två värvningar på forwardssidan. Fredrik Olofsson hämtas in efter att ha spenderat flera säsonger inom den amerikanska juniorhockeyn samt fyra säsonger inom college-hockeyn med starka poängsiffror. Det ska bli väldigt intressant att se vad han kan mäkta med under säsongen. Intressant värvning.

Det andra nyförvärvet hittar vi en typisk Björn Hellkvist-rekrytering. Kim Rosdahl är en spelare som Björn coachat tidigare i karriären där han vet både vilken människa och spelare han får.

MoDo har varit en av maktfaktorerna i Hockeyallsvenskan sedan man åkte ur SHL säsongen 15/16. Det påståendet stärks än mer inför kommande säsong då jag skulle vilja påstå att man står rätt ensam på toppen. Detta efter att både Björklöven och AIK visat upp dåliga siffror samt att Leksand gått upp till SHL.

Inför varje säsong har jag tippat laget i toppen av tabellen men ack så fel ute jag har varit. Jag kommer återigen, högst troligt, tippa att laget kommer tillhöra den absoluta toppen och även utmana om en SHL-plats. Om det blir så återstår att se men det känns som man stått still och stampat tillräckligt länge nu.