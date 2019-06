VIKTIGA PJÄSER. Jeff Jakobs kommer att få luta sig en hel del mot Viktor Amnér, Adam Masuhr och Emil Bejmo i vinter. Foto: Bildbyrån

SHL-äventyret stannade vid två säsonger denna sejour för Mora IK som alltså är tillbaka i Hockeyallsvenskan efter att ha blivit utslaget av Leksand. Med ett försenat lagbygge till följd av degraderingen ser den nuvarande truppen ganska tunn ut.

Mora IK har fått behålla tre etablerade namn i Emil Bejmo, Adam Masuhr och Viktor Amnér från förra säsongens SHL-trupp. Resterande 16 grabbar tillhör det mindre etablerade sällskapet där samtliga är under 23 år.

Det är inget ovanligt eller anmärkningsvärt att lagets spetsigare spelare lämnar för högre lönecheckar än vad de kan kvittera ut vid spel i allsvenskan. Mora IK får till stora delar börja om från noll där många av spelarna på allsvensk nivå redan hade skrivit kontrakt när det stod klart vilken serie man själva skulle spela i.

Målvakter:

Olof Lindbom (Ny)

Isak Wallin

Ett intressant målvaktspar för framtiden med en hel del meriter från diverse juniorlandslag. Att båda målvakterna håller en hög högstanivå tvekar jag inte en sekund på, men hur kommer kvalitén på målvaktsspelet vara vid svackor?

Bristen på kontinuerligt spel på seniornivå får ses som ett stort minus hos det lovande målvaktsparet.

Backar:

Viktor Amnér

Kristoffer Gunnarsson (Ny)

Lucas Gustavsson (Ny)

Adam Masuhr

Philip Nyberg (Ny)

Anton Schagerberg

En icke fulltalig backsida där Amnér, Masuhr och även Gunnarsson kommer få bära ett stort ansvar. Bakom trion ser det tunt ut där Gustavsson, Nyberg och Schagerberg förmodligen kommer att hamna längre ner i back-hierarkin när man värvat färdigt.

Forwards:

Emil Bejmo

Måns Carlsson (Ny)

Nils Carnbäck

Oscar Eklind (Ny)

Oliver Erixon (Ny)

Matej Galbavy

Filip Lennström (Ny)

Filip Nordström (Ny)

Oskar Olsson (Ny)

Niki Petti

Jesper Ylivainio (Ny)

Precis som på backsidan är det ytterligare ett par platser som ska fylla ut den nu elva spelare stora forwardsbesättningen. Man har bland annat fått behålla den tidigare lagkaptenen Bejmo, Nils Carnbäck och Niki Petti. Mora har även värvat in några intressanta och poängstarka kort från Hockeyettan. Jag tänker främst på Måns Carlsson och Jesper Ylivainio som gjorde över en poäng per match förra säsongen. Kan de fortsätta leverera starka siffror även på högre nivå?

Truppen är långt ifrån klar men bygget en bra bit under ligans toppskikt. Mora kommer inte att studsa tillbaka till SHL direkt efter att de har åkt ur.

Jag tror till och med att det ingår i Moras lite långsiktigare plan att värva lite yngre för att växa in i kostymen för att kunna vara med och utmana om, låt säga, tre, fyra år.

Klubbens val av huvudtränare vittnar även om detta. Jeff Jakobs går in på sin sjätte säsong som tränare där han mestadels har varit assisterande. Jag tror att Moras plan med Jeff, som är uppvuxen i Dalarna, är mer långsiktig än endast den kommande säsongen. Jag tror man gärna ser honom växa in i den allsvenska rocken under tre, fyra år för att sedan kunna vara med och utmana uppåt på allvar igen. Ronnie Rönnkvist skrev en text om Jeff för ett par veckor sedan som jag tycker ni bör läsa.

I samband med att AIK hade vunnit match nummer fyra i den allsvenska finalen mot Oskarshamn tidigare i våras passade jag på att byta några ord med Jeff. Jag, liksom många andra, är imponerad över hans snabba karriärresa som tränare. Därför kunde jag inte hålla mig från att fråga vad som händer härnäst, vad hans nästa uppdrag skulle bli och om det inte var dags att kliva upp ett pinnhål och testa på att bli huvudtränare.

Där och då hade han ingen aning om hur framtiden såg ut men han sa att han absolut inte hade någon brådska med att bli huvudtränare.

– Jag fyller 30 i år (24 april) och har endast hållit på med det här i ett fåtal säsonger. Jag har ingen brådska med att forcera fram utan det får komma när det kommer.

Jag antar att Mora IK har en bra plan tillsammans med Jeff då det är en klok ung man som inte skulle hoppa på något som inte känns rätt. Den här säsongen kommer man dock inte att glida på en räkmacka där segrarna radar upp sig. Tar man sig till topp-8 är det riktigt bra.

