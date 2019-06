Nielsen, Boyce och Brattström är viktiga pjäser för Timrå Foto: Bildbyrån

Det har blivit dags att kika närmare på hur Timrås silly season har varit. Laget åkte som bekant, efter endast en ettårig sejour, ut ur SHL efter en rafflande matchserie mot Oskarshamn i kvalet. Finns drivkraften att studsa tillbaka så fort som möjligt?

Att fjolårets klart lysande stjärnor, med Wedin i spetsen, inte skulle följa med klubben ner var ganska självklart, men vilka spelare som kanske är i gränslandet mellan SHL och Hockeyallsvenskan har man lyckats behålla?

Målvakter:

Victor Brattström

Han har endast två seniorsäsonger i ryggen men fick ändå stå en ansenlig mängd SHL-matcher (23 st) i vintras. Då ska man komma ihåg att konkurrensen var stenhård i form av Niklas Svedberg med meriter från både NHL, KHL och landslaget.

Här har man en målvakt att bygga sin framtid kring. Att man i dagsläget inte har en kontrakterad back-up är jag inte särskilt orolig över då jag tror att Brattström kan växa ännu mer genom fortsatt utveckling och ett större förtroende. Man måste trots allt komma ihåg att inför förra säsongen var han kanske hela SHL:s mest solklara andremålvakt. Att då göra det så pass bra att han spelade i hela 23 matcher är en bedrift i sig.

Backar:

Albin Carlsson

Jonathan Carlsson (Ny)

Marcus Hardegård

Filip Lander (Ny)

Léon Lerebäck (Ny)

Gustav Nielsen

Andreas Söderberg

David Westlund (Ny)

Man har tappat mycket rutin och ledarskap på backsidan och främst fyllt på med ungdomlig entusiasm. Tappen av lagkaptenen Hampus Larsson och lagpappan Andreas Molinder är kännbara. Det offensiva vapnet Johannes Kinnvall är en också pjäs som blir svår att ersätta. Molinders framtid är oklar medan övriga två lämnar för Linköping respektive HV 71.

Man lyckades behålla Gustav Nielsen som kom in under förra säsongens slutskede. Han spelade endast åtta matcher i grundseriens slutskede men var med i samtliga matcher i kvalet där han även fick gott om förtroende. En, till växten, liten lirare som imponerade på mig under framförallt direktkvalet. En rörlig, skridskostark och modern back som det ska bli väldigt intressant att följa utvecklingen på.

Man förfogar över en backsida med potential för framtiden, men den skrämmer knappast SHL-lagen som riskerar att hamna i kval.

Forwards:

Emil Berglund

Jeremy Boyce Rotevall

Oliwer Fjellström (Ny)

Sebastian Hartmann (Ny)

Christoffer Jansson

Sebastian Kaiser

Johan Lindholm (Ny, try-out)

Albin Lundin (Ny)

Jens Lööke (Ny)

Morten Madsen

Linus Nässén (Ny, lån)

Sebastian Ohlsson

Tim Wahlgren (Ny)

Ludvig Rensfelt, Filip Hållander, Vilmos Gallo, Anton Wedin, Johannes Salmonsson, ja listan kan göras längre än så på skickliga forwards som försvinner från förra årets trupp. Det är många tunga tapp, men jag tycker att Timrå har fyllt på med en hel del intressanta namn som Sebastian Hartmann, Albin Lundin, Jens Lööke och Linus Nässén. Viktigt för laget att ett par av kulturbärarna i form av Emil Berglund och Jeremy Boyce stannar i klubben.

Forwardssidan ser helt klart intressant ut där man kanske saknar stora toppar men har heller inga djupa dalar. Känslan är att det blir ett hårt jobbande kollektiv som ändå besitter en hel del finess. Om jag hade gissat på en sluttabell redan nu hade Timrå förmodligen landat på platserna 6-8.

Klubben gjorde ett ekonomiskt plusresultat förra säsongen och har ett eget kapital på över 6,5 miljoner kronor. Med det sagt blir jag inte förvånad om det blir ändringar i truppen under säsongens gång om spelet eller poängskörden inte är tillfredsställande.

