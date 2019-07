HV71:s målvakt Adam Åhman menar att stora målvakter inte täcker mer nät precis under ribban. Foto: Bildbyrån

Målvakters storlek har varit ett hett debattämne de senaste säsongerna där trenden har varit att klubbar söker sig mot större målvakter. Jag satte mig ned med HV71-målvakten Adam Åhman för att diskutera frågan.

Jag kan inte beskyllas för att vara en vass målskytt, vilket inte minst min första säsong i Hockeyallsvenskan (16/17) vittnade om. Då klarade jag av bedriften att spela samtliga matcher (52+5) utan att lyckas peta in en enda puck.

Min styrka låg istället i den defensiva orienteringen av spelplanen, nämligen att göra det svårt för motståndarna att göra mål. Som av en händelse sprang jag på Västerviksbördige Adam Åhman för ett tag sedan där det inte helt oväntat tuggades en del hockey.

HV-keepern Adam Åhman var i vintras utlånad och bildade ett ruskigt stabilt målvaktspar tillsammans med Christoffer Rifalk i det Oskarshamn som tog steget upp till SHL.

Adam studsar just nu runt på kryckor efter en, sedan en tid tillbaka, planerad höftoperation. Nu är det full fokus på rehab som gäller för att kunna vara tillbaka i full träning senast under november månad.

NHL-KLUBBARNA EFTERSÖKER STORA MÅLVAKTER

Nyligen hölls den årliga NHL-draften där det kändes som att det var ovanligt många målvakter som blev draftade. När frågan om varför Adam inte gick i draften förra året svarade han:

– Visst hade jag kunnat visa upp mig lite mer på den internationella scenen men framförallt handlar det om att rädda puckar. Hade jag gjort det lite bättre på den fronten hade jag haft en större chans, tror jag. Sedan kan det även ligga lite i att jag anses vara en liten målvakt. Idag så är det väldigt populärt med stora målvakter, kolla bara på årets draft exempelvis.

Adam mäter 182 cm i strumplästen och är allt annat än, i mina ögon, en liten målvakt. Men en snabb översikt på årets draft visar att bland de 100 första spelarna var det nio målvakter som draftades. Sju av dessa mätte över 190 cm vilket visar på en tydlig trend att NHL-lagen eftersöker stora målvakter.

NHL-lagen är överlag ganska ”bra” på att trampa i gamla fotspår. Exempelvis såg vi en trend där stora backar var populära under 90-talet. Allt eftersom hockeyn förändrades började framgångarna komma även med mindre backar. Regelboken hårdnade vilket öppnade upp för spelare som hade spelskickligheten som sitt främsta attribut istället för storleken. Någonstans där ändrades även sättet att se på, och värva backar.



”YTTERST SÄLLAN SOM EN PUCK GÅR IN OVANFÖR AXLARNA”

Just nu ser vi alltså en trend där storleken verkar ha stor betydelse för målvakterna.

Adam utvecklar vad det kan tänkas bero på:

– Många tror att storväxta målvakter täcker mer ”nät” precis under ribban. Alltså att små målvakter lämnar en lucka mellan axlarna och ribban. Detta är ofta felaktigt då det är ytterst sällan som en puck går in ovanför axlarna. Om man tittar från puckens öga så syns det sällan något nät ovanför axlarna när målvakterna går ner i butterfly.

Det är alltså en myt att små målvakter släpper in fler puckar ovanför axlarna?

– Alltså, om målvakten ser att ett skott är på väg från exempelvis blålinjen går han ut så pass långt att om skottet passerar ovanför axlarna så går skottet även över målet. De allra flesta skotten som vid första anblicken kan se ut som att de går in ovanför axlarna går faktiskt in bredvid. Detta gäller både på plock- och på stötsidan. Om du tänker dig exempelvis på plocksidan så blir det en lucka rakt ovanför armvecket, bredvid axeln, som är svår att täppa till. Det är ofta där som pucken slinker in.

KAN FINNAS PSYKOLIGISK ASPEKT

Jag antar att de maximala måtten på skydden inte skiljer sig vare sig man är stor eller liten i växten, vilket bör innebära att alla målvakter i princip bör ha ungefär samma förutsättningar att kunna täcka lika mycket av målet, eller?

– Det stämmer att max-måtten för målvaktsskydden är samma oavsett storlek på målvakten. Det som däremot är till gagn för en stor målvakt är att när han går ner i butterfly så kommer han ut längre med benen och kan således täppa till större yta nertill, ut mot stolparna, än vad en liten målvakt kan göra. Det är med andra ord längden på benen som gör skillnad ur den synvinkeln. Sedan kan det naturligtvis finnas en psykologisk aspekt i att en stor målvakt kanske gör att skytten skjuter med mindre marginaler och därigenom får en sämre träffprocent på sina skott. Det sistnämnda är dock svårt eller rent av omöjligt att veta eller att för den delen föra statistik på.

För mig som aldrig varit någon målskytt var det trots allt ett väldigt intressant och givande samtal. För så sent som två säsonger sedan gick snacket i omklädningsrummet om att skjuta högt, om motståndarna hade en något mindre målvakt, i ett försök att trä in den under ribban.

Frågan är om det är slumpen som gör att det just nu är storväxta målvakter som är eftertraktade eller om det är en trend att målvakter ”ska vara stora”?

Hör gärna av er om vad ni tror!