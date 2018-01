Foto: Bildbyrån

Jag hade önskat att det här blogginlägget hade handlat om Färjestads flärdiga offensiv eller de drygt 7000 personerna på läktarna. Men tyvärr, det går inte. Grejen med den här matchen är Karlskrona.

Det är ett lag i ett absolut och totalt förfall vi ser. Så dåliga som Karlskrona är just nu var man visserligen under delar av sin debutsäsong i SHL också. Men då var det mer acceptabelt någonstans. Det som pågår just nu är inte okej.

Det är kaos utanför isen. Publiken måste mer eller mindre rädda klubben och man släpar efter med pensionsutbetalningar. Det är precis den typen av saker en klubb inte får tumma på. När man är i det läge KHK är handlar det om att skapa ett lag. En stark grupp. En tro. Ett gemensamt mål. Det gör man inte om klubben inte agerar utefter sina skyldigheter tillbaka. Då blir det enkelt att du som stjärnspelare kanske snarare spelar för att få ett bättre kontrakt i en annan klubb nästa säsong, än att kämpa för det klubbmärke du har på bröstet. Jag har aldrig varit elitidrottare själv, så jag kan inte sätta mig in i situationen, men jag vet att jag hade varit förbannad i en liknande situation.

Hur som helst. Karlskrona är först och främst ett riktigt dåligt lag på isen numera. Den där tidigare så fruktade defensiven finns inte. Det finns ingen struktur. Det finns inget samarbete. Det finns ingen person som spelar för någon annan, känns det som. Alla åker runt på sitt hörn och sen hoppas man att det ska räcka. Det är känslan jag får utifrån i alla fall. Det där igelkottsförsvaret som stundtals varit så svårt att bryta ned är absolut och totalt försvunnet.

Jag har sagt hela säsongen att jag tror KHK kommer sluta sist och att man kommer åka ur. Man har fortfarande chansen att klara sig kvar utan kval, men jag har svårt hur det ska kunna ske. Och i ett kval har jag svårt att se hur de ska kunna slå tillbaka ett skridskostarkt och självförtroendefyllt hockeyallsvenskt lag.

Men frågan är om inte KHK-spelarna redan nu har tankarna på kval. Eller nästa säsong. Det var någon i C More-studion, jag minns inte vem, som i veckan lanserade teorin att spelarna redan nu är på väg ifrån klubben rent mentalt. Jag tror det ligger någonting i det. För annars ska det inte kunna se så här dåligt ut på SHL-nivå. Och skulle man åka ur, ja, då vet vi inte i vilken form Karlskrona HK ens finns kvar.

Vill spelarna i Karlskrona ens spela i SHL för KHK? Den känslan får man inte just nu, med några undantag förstås. Och det är trist. Det är tragiskt. Det känns som att det är lika bra att förhållandet mellan SHL och KHK tar slut i vår.

Jag lider framför allt med fansen.

