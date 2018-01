Foto: Bildbyrån

Ännu en storseger på hemmaplan. Brynäs fortsätter gå som tåget i SHL. Men hur bra är de? Är de en guldkandidat? Nej, jag tror inte det.

Det kan inte komma som någon nyhet för någon, att jag bevakar Brynäs tätare än något annat lag. Jag har varit på alla deras hemmamatcher under säsongen, och på nära håll sett hur fruktansvärt dålig Brynäs kan vara. Och på lika nära håll sett vilken fruktad lagmaskin de är när de är som allra bäst. De senaste hemmamatcherna har det sett ut som det gjorde under förra säsongen. De flyger fram och ser näst intill ostoppbara ut under stundom.

Man sätter en kopiös press och ger inte motståndarna någon tid alls att vända upp och leta efter alternativ. Det är raka spåret in mot mål som gäller, och sen lägger man inga fingrar emellan i kampen om returerna heller. Det var något helt annat i början av säsongen. Då gled man fram i pressen. Man missade sina egna uppspel och fick därför aldrig upp något pucktempo. Och så hade man ett målvaktsspel som var, om ni ursäktar uttrycket, under isen.

INGEN GULDKANDIDAT

Brynäs är nia i tabellen och ja, med en bättre start hade man varit högre upp. Förstås. Men hur mycket bättre än en niondeplats är egentligen? Inte speciellt, skulle jag tro. Det är så fruktansvärt jämnt mellan lag två och nio att jag inte ens är säker på att Brynäs kommer spela kvartsfinal i vår. Det kommer krävs ett högkaratigt målvaktsspel från David Rautio, att man har ett fungerande powerplay, och att nyckelspelare som Simon Bertilsson är skadefria.

Är Brynäs en guldkandidat? Nej, att man ska slå Växjö över sju matcher ser jag som osannolikt. Där är Frölunda det enda lag jag i nuläget tror kan göra det. Är Brynäs ens en finalkandidat? Absolut. Men jag ser dem fortfarande inte som ett av de hetare alternativen i den kategorin heller. Brynäs är nog, ungefär, lika bra som de övriga lagen som ligger platserna två till nio. Man är inte tydlig tvåa, som de senaste månaderna gett sken av. Det är helt enkelt för mycket som har fallit på plats för att det ska vara hållbart över de kommande tre månaderna också.

Jag är fortfarande inte säker på att Tommy Sjödin borde vara den tränare som får förtroendet även över nästa säsong, heller. Man har lite för mycket medstuds för att jag ska se det här som Sjödins verk helt och hållet. Även om hans intåg förstås varit succéartat. Fem av fem.

VAKNAR MED EN TANKE

De är inte så dåliga som de var i början. De är nog inte så bra som de är just nu heller. Hur märkligt det än kan låta.

Men jag måste erkänna en sak: Det var längesedan jag såg ett lag i SHL som var så svårt att bedöma. Ena dagen vaknar jag och tänker att Brynäs nog är det lag som ingen vill möta. Nästa dag vaknar jag och tänker att man redan haft sin stora formtopp för säsongen och kan åka ut direkt i åttondelsfinalen.

I kväll kommer jag lägga mig i sängen med en fråga i huvudet: Hur bra är Brynäs – egentligen?

