Anders Forsberg har all anledning att le Foto: Bildbyrån

Mora kom till spel med ett ganska trist lag i SHL-premiären. De föll med 4-2 mot Örebro. Sen blev de plötsligt mycket sexigare. Anders Forsbergs värvningar under säsongen kommer rädda kontraktet.

Jag hade Mora som min jumbo inför säsongen, med Timrå som nästjumbo och Örebro som tolva. Att de tre lagen skulle vara de tre i botten kändes ganska givet, även om jag trodde att Örebro åtminstone skulle vara lite närmare de övriga elva lagen. Men det var innan sportchefen Anders Forsberg förstärkte laget rejält. Nu har Mora klart bäst trupp av trion.

Efter premiärförlusten mot just Örebro anslöt Spencer Abbott, som ända sedan han kom till Mora varit en av ligans bästa spelare. Han är SHL:s effektivaste spelare i fem mot fem och hade i ett bättre lag kunnat vinna hela poängligan. Han har inte fått lika mycket rubriker som Aaron Palushaj, som har en liknande betydelse för Örebro, men Abbott förtjänar rubrikerna. Att han skulle bli en succé förstod vi såklart, med tanke på hur bra han var i Frölunda, men det går inte att komma ifrån att Anders Forsberg ska ha beröm här. Precis som Timrå, som prioriterade att lägga en stor del av sin lönekaka på en målvakt, lokaliserade Forsberg Moras stora brist och lassade upp slantarna för Abbott. Ett klokt beslut. Med honom i laget har jag svårt att se att de kommer åka ur SHL framåt vårkanten.

EN AV DE BÄSTA MÅLVAKTERNA

Men Forsberg ska även ha beröm för ett par andra värvningar. När Christian Engstrand gick sönder hittade han Janne Juvonen. Juvonen är en 24-åring som hade spenderat hela karriären, inför den här säsongen, i Pelicans och där levererat okej siffror. Till den här säsongen flyttade han till Innsbruck men misslyckades där. Anders Forsberg valde att chansa (?) med finländaren och det har inneburit en braksuccé. Han har vunnit åtta och tagit poäng i tio av sina 18 matcher, vilket är bra för ett bottenlag, och har varit absolut vital i Moras uppryckning. I spel fem mot fem har han SHL:s fjärde bästa räddningsprocent. Bara Joacim Eriksson, Adam Reideborn och Cristopher Nilstorp har bättre. Av dem är det bara Reideborn som stått fler matcher än Juvonen, dessutom. I total räddningsprocent är Juvonen tvåa, bakom den otroliga Reideborn.

Det är utan tvekan en av säsongens bästa ”mitt i säsongen”-värvningar. Janne Juvonen har blivit det som Stefan Stéen och Niklas Svedberg hade behövt bli för de övriga bottenlagen (även om Svedberg fått MINIMAL hjälp av sina backar). Han har klivit in i ett nytt land, i en ny liga, och storspelat. Så sent som igår mot Brynäs såg jag honom live och fick se lugnet och tryggheten han utstrålar. Efter matchen berömdes målvakten rejält av tränaren Mats Lusth.

– Ända sedan han kom har han varit topp. Han har varit kanon varje match. Jag hade inte så bra koll på honom innan. Men att han har varit så här bra har varit en bonus.

En bonus som kan vara på väg att föra Mora till nytt kontrakt. Jag har svårt att se hur dem med en målvaktssida med Juvonen/Engstrand ska förlora ett eventuellt kval. Ett kval jag dessutom tror de kommer undvika.

LEVERERAT DIREKT

Häromveckan gjorde Forsberg en till bra värvning i Matej Stransky. På tio matcher har han gjort fem mål och även om han inte är någon bländande spelare går det att se med blotta ögat att hans tyngd och tuffhet runt motståndarkassen är svår att hantera. Han har dessutom kommit in och tagit en stor roll direkt. Han spelar exempelvis mer än Spencer Abbott (det gör visserligen Robin Johansson också…) och ser ut att passa ganska bra in i SHL. Det är ju långt ifrån självklart med tjecker från KHL, om man säger så.

Jag är övertygad om att Anders Forsberg i fallen Juvonen och Stransky chansade litegrann, men det har fallit väl ut. Han har fått in två klasspelare. Plus Spencer Abbott som varit en av SHL:s bästa spelare. Nils Carnbäck har inte heller gjort bort sig och Jonathan Carlsson är väl vad han är. Av fem värvningar från sportchefen under säsongen har tre varit närmast femstjärniga. Då har man råd att värva två billiga pjäser som i alla fall är helt okej.

Håller Mora sig kvar i SHL kommer det förmodligen till stor del bestå av spelare som kommit mitt i säsongen. Det går att argumentera för att en bra sportchef har sin trupp klar till premiären. För mig säger det dock lika mycket vad du gör under säsongen. Det är ofta då agnarna skiljs från vetet.