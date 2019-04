Foto: Bildbyrån

Finalduon är klar och i övermorgon brakar finalserien igår, den första mellan de två storstadsklubbarna Frölunda och Djurgården. Men vem kommer egentligen utses till slutspelets MVP?

De åren de finns en självklar MVP-vinnare redan inför en finalserie är lätträknade i Sverige. Det känns som att slutspelet är lite för ”kort” för att man verkligen ska kunna bygga upp ett magiskt slutspel, även om det finns undantag som Jakob Silfverberg anno 2012 och Elias Pettersson anno 2018.

Det här året är inget undantag. Jag kan egentligen räkna upp någon spelare till i Djurgården och säkert fem till i Frölunda – men jag går efter de som varit bäst hittills och de som lär kunna prestera även i finalserien. Spelare som Anders Grönlund, Rhett Rakhshani,, Max Friberg och Chay Genoway kanske till och med har varit bättre än någon av Djurgårdarna som är med på listan. Problemet för den Frölundatrion är bara att Frölunda har ett par andra spelare som enligt mig varit i särklass där. Gapet är helt enkelt lite för stort för att de på allvar ska kunna utmana – tror jag.

5. Sebastian Strandberg, Djurgården

Slutspelets stora saga så här långt, förstås. Killen som varit oönskad både i allsvenskan och i Norge fick sitt stora lyft när Joakim Tillgren plockade honom till Pantern. Sen kom Djurgårdschansen – och i slutspelet har han lett laget. Vinner du skytteligan har du en bra chans att bli MVP. Har du en bra story som dessutom ökar på feelgood-faktorn ökar chansen att vi som får rösta kommer rösta på dig. Sebastian Strandberg har goda möjligheter att vinna skytteligan – och han har definitivt en bra story. Därför tror jag han kan vinna Stefan Liv Memorial om han fortsätter leverera även i finalen.

4. Dick Axelsson, Djurgården

På tal om bra story… Vilken story vore det inte om Dick Axelsson leder Djurgården till guld? Superprofilen har stått i centrum genom slutspelet, både för sina mindre smarta aktioner och för sitt spel. För det går inte att komma ifrån att Dick varit en av slutspelets stora spelare. Sättet han verkligen drivit Djurgården under stundom har varit imponerande.

Och som sagt, om Dick skulle fortsätta prestera på den här nivån kommer han garanterat få röster. Många är nog väldigt benägna om att rösta på artisten om han fortsätter vara så här bra.

Det går ju dessutom rykten om att Axelsson ska lägga av efter säsongen. Nog vore ett SM-guld och en Stefan Liv Memorial Trophy som den bästa tänkbara avslutningen? Vilken story!

3. Ryan Lasch, Frölunda

SHL:s bästa spelare har fortsatt leverera i slutspelet. Han var framför allt fullständigt dominant i serien mot Malmö men var kanske liiite sämre mot ett tajt Luleå. Men nog kommer Ryan Lasch behöva leverera storartat även i finalserien om Frölunda ska kunna knipa SM-guldet?

I ett riktigt starkt lag tror jag nämligen att göteborgarna ändå kommer vara beroende av att amerikanen fortsätter leverera runt en poäng per match. Och vi vet ju att powerplay kan avgöra finalserier. Där är Ryan Lasch SHL:s överlägset bästa spelare i min mening. Det är inget snack om saken.

Något säger mig att Ryan Lasch har en nivå till att kliva upp på. Att han kan dominera totalt i finalserien.

2. Adam Reideborn, Djurgården

Sebastian Strandberg och Dick Axelsson i all ära. Om Djurgården ska kunna välta favoriten Frölunda har jag svårt att se att det ska kunna ske på något annat sätt än att Adam Reideborn storspelar. Därför måste jag ändå ha honom högst av djurgårdsspelarna på den här listan.

Reideborn har haft en omtumlande vecka med en barnafödande partner och match sju för egen del – och visade i den nämnda matchen att han verkligen klarade av att ladda om och fokusera på rätt saker. Vem vet – kanske kan det till och med höja honom att han blivit pappa? Dels för att det förstås är en enorm sak i livet, och dels för att han slipper oroa sig att saker skulle kunna gå fel under slutskedet av graviditeten. Jag kan tänka mig att sådana saker ändå ligger och gnager. Så barnet till trots – kanske kan det till och med bli lättare att fokusera på hockeyn nu?

Hur som helst, Adam är en grym målvakt och han är Djurgårdens MVP. Det behöver han vara även i finalserien om mesta mästarna ska kunna ta sitt 17:e SM-guld på herrsidan.

1. Johan Mattsson, Frölunda

Vi får se några häftiga dueller under finalserien. Dick Axelsson mot hans tidigare lag är en av dem, coachduellen mellan de två tidigare kollegerna Robert Ohlsson och Roger Rönnberg är en annan, duellen mellan storstäderna Stockholm och Göteborg en tredje. Men frågan är om inte en annan duell mellan två tidigare kollegor är den allra tyngsta på förhand.

När Djurgården spelade i HockeyAllsvenskan för fem år sedan bestod nämligen målvaktsparet av Adam Reideborn och Johan Mattsson. Då var Reideborn en relativt klar etta. Ser vi över tid har han ju varit bättre än Mattsson även efter det, men just den här säsongen går det att argumentera för att Frölundakeepern varit på samma nivå. I C More:s program hockeylabbet lyfte statistikexperten Petter Carnbro fram Mattsson som hela SHL:s bästa målvakt. I slutspelet har han verkligen visat att det är ett rimligt påstående. Mattsson har varit slutspelets bästa spelare överlag och känns just nu som den givna ettan på den här rankingen.

Noterbart är att ingen målvakt, namnet på priset till trots, har plockat hem MVP-utmärkelsen i SM-slutspelet. Det finns ett starkt case för att Johan Mattsson kommer bli den första. Vinner Frölunda guld har jag svårt att se att någon annan ska vinna.

Det största hotet i så fall är väl om Roger Rönnberg slänger in sin favorit Johan Gustafsson i kassen. Samtliga titlar Roger vunnit i karriären har ju varit med ”JG” i mål, så om Frölundatränaren är skrockfull kanske han chockar oss alla och slänger in Gustafsson. Men om det inte händer så kommer nog Mattsson vinna Stefan Liv Memorial Trophy som förste målvakt någonsin.