Västerås supportrar samlade in 110 000 kronor på ett dygn. Foto: Bildbyrån

Västerås supportrarna vände ut och in på börsen, Halmstad har det hetaste villebrådet inför transferdeadline och vissa topplag kanske rotar lite väl mycket i syltburken…

Niclas Lehmann tacklades sönder och samman uppe i Boden. Säsongen är med stor sannolikhet över efter den lika våldsamma som vårdslösa smällen. Då ville Västerås supportrar hjälpa till att fixa en ersättare.

Jag försöker få det att sjunka in, men det är siffror som är svåra att ta till sig.

Västerås supporterklubb startade en Swish-insamling och på ett dygn lyckades fansen skrapa ihop 110 299 riksdaler till Patrik Zetterberg att värva för. Målet var att få ihop 30 000, det stannade nästan vid det fyrdubbla.

Allvarligt, 110 000 spänn. Från supportrarna. På ett dygn.

Det är sjukt.

Det vittnar om sådan hängivenhet att det är omöjligt att inte bli imponerad.

Hockeyettan har aldrig sett något liknande tidigare. Visst för att Södertäljes fans ställde upp stort och visade enorm hängivenhet när SSK var nere och gästspelade en säsong. Men inte på det här sättet.

Nu finns medlen inte bara till att ersätta Lehmann under säsongens sista månader utan även till att spetsa VIK-truppen ytterligare.

Om det nu finns några vettiga spelare att få tag på, den saken är inte fullt lika given.

* * *

Gustaf Berling, Erik Borg och Martin Pärna har gjort storartade succé tillsammans i Halmstad den här säsongen och piskat in 148 poäng tillsammans. De har varit en av, om inte den bästa kedjan i hela Hockeyettan den här säsongen med en fascinerande kemi.

Men det ser ju inte ut som att det ska bli något mer spel för Halmstad när fortsättningsserien är över. Det krävs att Tranås fallerar fullständigt mot Tyringe om Hammers ens ska ha chansen att fixa en plats i förkvalet för egen maskin och så som tranorna gått fram ser det knappast ut att hända.

Halmstad möter HA74 ikväll och mycket talar för att det kan bli den lysande trions sista match i Hammers. Efter det kan laget vara bortspelat och då blir trion högvilt för andra klubbar inför transferdeadline.

Jag snackade med tränaren Fredrik Johansson igår (längre snack här) och han medgav att det naturligtvis ringts en hel del kring succétrion.

Det går rykten om att Gustaf Berling redan är så gott som klar för Troja/Ljungby och ingen ur trion kommer naturligtvis ha några som helst problem att hitta ett nytt lag om de skulle vilja förlänga säsongen. Inte efter vad de presterat i vinter.

Men vore det inte grymt häftigt om någon klubb gick all-in och värvade alla tre?

Lyfte in säsongens stora succékedja i sin helhet för att spetsa inför kommande playoff eller eventuellt kvalspel. Jag vet att det finns visst intresse från andra klubbar för att göra det.

Ska jag vara krass tror jag ärligt talat att det kommer bli svårt att få ut lika mycket av herrarna om de värvas en och en till olika arbetsgivare i jämförelse med vad som skulle kunna hända om de fick fortsätta kampera ihop.

Det händer väldigt sällan att någon gör på det viset. Djurgården, som då spelade i Hockeyallsvenskan, gjorde ett försök säsongen 13/14 genom att värva hela succékedjan med Måns Krüger, Nicklas Heinerö och Matthias Sundberg från Huddinge.

Det blev ingen succé alls. Säsongen innan (12/13) hade trion tillsammans pinkat in 204 poäng i ettan och kvalserien. Men i Djurgården blev produktionen i stort set noll och intet. Det var bara Nicklas Heinerö som lyckades skapligt och är alltjämt den ende av de tre som hållit sig kvar på allsvensk nivå sedan dess.

Trion fick dock inte alls samma utrymme som de hade fått i Huddinge året innan. Inte alls samma förtroende och minns jag rätt så matchades de inte ihop mer än lite grann.

Det är naturligtvis en av nycklarna till att det ska kunna bli fortsatt succé. Att kemin får frodas och att spelarna som hittar varandra så bra får fortsätta lira ihop i lika stora roller.

Jag skulle mer än gärna se någon klubb göra ett nytt försök med en superkedja. Om det så bara handlar om ett litet ”lån” för resten av säsongen skulle det vara kul att se Berling/Borg/Pärna fortsätta skörda framgångar ihop.

Jag tror det skulle kunna bli väldigt lyckat.

* * *

Should I stay or should I go?

Det är inte bara en fantastisk liten dänga av The Clash. Det är naturligtvis också ett eko som plågar många spelare i marginalgäng just nu. På samma sätt som vissa sportchefer kliar sig i huvudet och funderar på om det är läge att släppa spelare eller inte.

För gängen i fortsättningsserierna som hamnat i ingenmansland är det väl inte så mycket att fundera på egentligen. Det är bara att släppa. Men för lagen som ligger illa till, men ändå har en teoretisk chans att fixa fortsatt spel är det kinkigare.

Som Valbo och som Väsby i den södra Allettan. Teoretiskt finns fortfarande chansen att jobba ikapp och nå playoff, men läget med åtta respektive sju poäng upp till strecket ser allt annat än ljust ut att reda upp.

Stanna eller gå? Undrar spelarna. Släppa eller behålla? Undrar sportcheferna.

Lagen tycks ha beslutat sig för två helt olika vägar.

I Valbo står dörrarna öppna. Klubben släpper iväg sina bästa spelare trots att det inte är helt kört. Senast i raden att lämna var poängkungen Joakim Axman som gjorde klart med Hudiksvall igår.

I Väsby tänker man helt tvärtom och vågar tro på det. Jag snackade med sportchefen Tom Tärnström igår. Han hade ett tydligt budskap till alla som hör av sig i jakt på spelare. Mer om det här.

* * *

Apropå Axman till Hudiksvall. Jag får känslan av att klubben sitter och pillar lite väl mycket med fingrarna i den berömda syltburken.

Att man värvar ännu mer spets bara för att man kan.

Klubben blev Real Hudiksvall inför säsongen när man öste på med lukrativa kontrakt till en lång rad ettan-stjärnor som valde att skriva på för klubben. Man gick in i säsongen med en oerhört spetsig trupp (som man i och för sig inte lyckats få ut max av) och nu plockar man alltså in ännu mer spets.

På kort tid har Hudiksvall gjort klart med Henrik Marklund och Joakim Axman. Två på nivån väldigt vassa herrar som för att komma till sin rätt ska spela mycket, ska spela powerplay och matchas ordentligt.

De ska nu sprängas in bland spelskickliga och poängstarka herrar som Joonas Koskinen, Oscar Bergkvist, Patrik Elfsberg, Jonas Lindström, Simon Lövgren, Martin Naenfeldt och Christoffer Persson, för att nämna några.

Det behöver naturligtvis inte bli så, men det finns en risk för det klassiska överflödets förbannelse.

* * *

Kvällens action i Hockeyettan är intressant inte bara för att väldigt mycket kan bli klart i fortsättningsserierna och vilka spelare som kan komma att bli tillgängliga för andra klubbar där.

Det stundar ju dessutom två oerhört viktiga toppmöten i Allettorna.

Piteå-Borlänge och Vimmerby-Kristianstad är matcherna att hålla ögonen på. De kan avgöra väldigt mycket kring hur kamperna om seriesegrarna i slutändan kommer att sluta.

* * *

Troja-forwarden Jens Holmsröm stängs av i två matcher för att ha skallat Björklövens Marcus ”Messy” Jonsson.

Head-Butting alltså.

En lustig rubricering. Jag klarar inte av att tänka på det utan att associera till South Park-avsnittet ”How to Eat with Your Butt” från säsong fem.

Ni vet…