Foto: Bildbyrån

Å ena sidan börjar många klubbar i Hockeyettan bli väldigt duktiga på att presentera sina nyförvärv via sociala medier. Å andra sidan finns betydligt mycket mer att önska ur en helt annan aspekt. En till träningsvideo och jag kastar upp…

Där svettas några ungdomar ymniga mängder i en gympahall bland klassiska gamla ribbstolar…

Där joggar några andra friluftshurtiga spelare i en backe ute i naturen…

Och där kutas det visst cooper-test så att konerna flyger…

Det är fantastiskt att allt fler Hockeyettan-klubbar börjar använda sociala medier flitigt i sin jakt på att göra sig själva relevanta, men tvingas jag se en enda träningsvideo till kommer jag kräkas.

På ett sätt kan jag förstå det. Det är maj. Det händer absolut ingenting som har med hockey att göra och klubbarna vill förstås visa upp sin verksamhet.

En verksamhet som just nu i mångt och mycket går ut på försäsongsträning.

Men att öppna ett Instagram-flöde vinklat mot Hockeyettan är snudd på deprimerande. För att vara aningen generaliserande består det till största delen av just inlägg med tränande spelare och gubbar som skakar hand med andra gubbar när nya sponsorkontrakt har signerats.

Samma sak all over again från klubb efter klubb efter klubb.

Det är kriminellt ointressant att se spelare som barmarkstränar och det tror jag att det är fler än jag som tycker. Jag ser hellre en utdragen dokumentär om näverhantverk än tvingas genomlida ett bildspel på hur sjundebacken lyfter en vikt eller tilltänkte målvaktsettan joggar i en uppförsbacke.

Det bara måste finnas mer intressanta saker att visa upp.

Jag säger inte vad som skulle vara bättre, men jag önskar mig lite mer fantasi och relevans än att bara ta den enkla vägen och hiva upp mobilkameran för att filma de slitande hjältarna när de rusar mellan konerna eller hurrar över segern i en av alla evinnerliga innebandymatcher.

För fantasi och relevans är ju precis vad klubbarna visar när det kommer till att presentera nyförvärv och förlängningar.

När jag tillåtits vara lite torsdagsvresig och fått ur mig det magsura utbrottet om träningsinläggen måste jag också ta tillfället i akt att komma med beröm.

De allra flesta har vid det här laget förstått att det är smartare att presentera ett nyförvärv i taget än att banka på med ett helt koppel på samma gång. Flera jobbar föredömligt med att publicera nyheter även om spelare som lämnar föreningen och inte minst, allt fler har börjat jobba med hintar.

Det är briljant.

Ibland är det kanske inte superviktigt att vara den som är först med att yppa namnet på den spelare som ska presenteras utan att sätta igång buzzet och snacket och spekulationerna. Det kan skapa relevans under en längre period vilket kan vara betydligt mer givande för en klubb.

Många hintar om att ”idag är det dags att släppa en spelare” långt innan själva släppet görs. Vissa hintar med ledtrådar om vem det kan vara och vissa, som Mörrum, anordnar till och med lajvsända presskonferenser hos sina sponsorer och ser till att hajpa upp det i sina kanaler långt i förväg.

Det är precis så sociala medier ska utnyttjas för att skapa intresse och se till att en klubb är i ropet under en längre period än just när själva avslöjandet om värvningen/förlängningen sker.

Bra klubbarna i Hockeyettan!

För att ta ett specifikt exempel bland många gjorde Kalmar en riktigt bra grej den gångna veckan när de dagen innan de presenterade Julius Selle Larsson la ut ett kort ljudklipp där han utan att avslöja sin identitet beskrev sig själv som spelare.

Det fick naturligtvis till följd att herrar som undertecknad och Henrik Skoglund och säkert många fler reagerade med ett ”men det där är väl Julius Selle Larsson?” och att namnet var ute långt innan klubben fick göra sin egen presentation.

Men det gav garanterat väldigt mycket mer uppmärksamhet och buzz än om de bara varit tysta och publicerat sitt pressmeddelande rakt upp och ner morgonen efter.

För alla som tagit del av spekulationerna på väg fram var ju naturligtvis ändå tvungna att kolla in även det officiella släppet för att se om ”det verkligen var han”.

En lysande strategi.

Tänk om klubbarna i större mån kunde vara lika fantasifulla när det kommer till social medienärvaro gällande annat än just truppförändringar.

Vilken fröjd det skulle vara.

* * *

Apropå Instagram förresten. Följ gärna mitt och maestro Skoglunds konto Mjörnbergs Trashtalk som är kopplat till vår podcast med samma namn. Garanterat fritt från bilder på barmarksträning, men med tydlig koppling till Hockeyettan. Bara att söka i appen.