En tryout-back på väg från ettan till Hockeyallsvenskan, en stjärna som lägger skridskorna på hyllan och mäktiga namn in i ligan är bara några av noteringarna i förmiddagens gott och blandat-påse.

Jag noterar att Vita Hästen utöver den trupp man redan satt på kontrakt ska ha två tryout-backar från Hockeyettan att titta närmare på inför kommande säsong.

Så vitt jag förstår av snacket som går är en av dessa Väsby-försvararen Fredrik Falk.

Den forne AIK-junioren som för några säsonger sedan skulle testa vingarna i söderserien med Nybro, men åkte på körtelfeber och fick tiden därnere mer eller mindre havererad.

Nu har han gjort en och en halv säsong i Väsby med gott resultat och känns som en spelare som det mycket väl kan vara vettigt att titta närmare på för uppdrag i Hockeyallsvenskan.

Blir det kontrakt i Norrköping fortsätter Väsbys framgångsrika skeppande av spelare uppåt i systemet. Rasmus Sörgardt och Robin Wallin lämnade ju exempelvis under säsongen som gick.

* * *

”Ja, jo vi spelar på gränsen med mycket känslor men att vi är ett grislag är inte sant, vi har mycket skills också”.

Så låter det från sportchef, via tränare ner till spelare vem man än pratar med i Visby/Roma och så har det varit i många år.

Förmodligen ligger det en hel del sanning i det dessutom och den spelare som förkroppsligat det mest av alla är förmodligen Oskar Lundberg.

Han har tillhört en av Hockeyettans vassare forwards i många säsonger och dessutom haft förmågan att plocka fram grinigheten och den småfula arsenalen när det har behövts. Han och rutinerade kollegan Mikael Adamsson har varit en synnerligen imponerande duo i gebitet som multi-tools.

Gårdagens besked att Lundberg väljer att kalla det en karriär och skicka upp skridskorna på den berömda hyllan är naturligtvis väldigt tråkigt av den anledningen.

Det är en stor profil som Hockeyettan och i synnerhet Visby går miste om här.

Men ligan sliter och efter nio säsonger i Visby samt gästspel i Olofström och Tranås är det begripligt att 31-åringen känner sig nöjd. Det är bara att tacka för den show som har varit.

Över huvud taget var det en tuff dag för Visby igår.

Det räcker ju inte med att Oskar Lundberg väljer att lägga av. Som om det inte vore nog var ju dessutom Mora framme och norpade den talangfulle backen Jonathan Granström så här i elfte timmen.

19-åringen har spelat de två senaste säsongerna hemma på Gotland och visade väldigt gott gry säsongen som gick. Det hade varit väldigt spännande att se vad han kunnat åstadkomma en tredje säsong i Visby-tröjan, men nu ser ju hierarkin ut som den gör och de Hockeyallsvenska klubbarna gör lite som de vill.

* * *

Kyle Brothers (till Kiruna AIF), Ryker Leer (till Visby/Roma), Cheyne Matheson (till Kiruna AIF), Anthony Paskaruk (till Kiruna IF), Sean McGovern (till Tranås) och Marc-Anthony Simonetta (till Teg).

Det vore väl synd att påstå något annat än att transatlanterna som kommer nya till Hockeyettan inför kommande säsong har klart välklingande namn. Namn som förpliktigar om man så vill.

På temat importer kan annars konstateras att det verkar som att båda Kiruna-lagen får chansa på att hitta sin spets utomlands. Det är förståeligt att det är svårt att locka svenska spetsspelare på nivån till otillgängliga Kiruna för småpengar.

Men att Kiruna IF hämtat in Anthony Paskaruk och finnarna Valtteri Lemmetty, Jussi Pelto-Arvo och Olli-Aleksi Pietilä för att färga sitt unga och orutinerade lag, medan Kiruna AIF hittat Cheyne Matheson och Kyle Brothers i svaga BeNeLiga är ganska tydliga tecken på att det är svårt att värva vasst till Kiruna just nu.

Det behöver alls inte bli dåligt. Men det är chansningar.

* * *

Borås har gjort ett ganska bra jobb med att förlänga med nyckelpjäserna från truppen som tog sig upp i Hockeyettan under våren. Det är viktigt. Vissa av dem (som estländarna Alexei Sibirtsev, Roman Andrejev och Aleksander Ossipov) har gedigen ettan-erfarenhet sedan tidigare och i många av de hemvävda förmågorna finns det stor utvecklingspotential.

Men det har ändå inte sett supergiftigt ut.

Det tål att upprepas att söderserien kommande höst kommer bli ett getingbo deluxe och den trupp Borås på papperet kan ståta med just nu ser ut som ett lag som kommer få det svårt att hävda sig.

Därför var gårdagens besked att rutinerade Henrik Eriksson väljer att förlänga och följa med upp väldigt viktigt. 31-åringen har en gedigen erfarenhet av spel på högre nivå så väl i Sverige som utlandet och är en herre som det går att bygga kring. Den signaturen var väldigt viktig för Borås.

Men med det sagt måste det in mer spets och rutinerat folk i lagbygget för att gänget ska kunna gå från att vara något för den undre halvan till ett lag som faktiskt kan göra avtryck på riktigt.

Avslutningen av silly season blir väldigt viktig för sportchefen Christoffer Holst.