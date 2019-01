Pettersson en All Star i NHL - hade varit i SHL. Foto: Bildbyrån

Efter två nätter med NHL All Star-bevakning, känner jag bara: Det är dags att vi tar tillbaka det i svensk hockey så fort det bara går.

I helgen som precis tagit slut gick 2019 års NHL All Star Game av stapeln. Ett maffigt evenemang där ligans största stjärnor samlats för Skills Competition och en turnering i tre-mot-tre. Massvis av teve-tittare, utsåld arena i San Jose och stor stjärnglans i dagarna tre. Och faktiskt väldigt underhållande.

Här hemma har All Star lite halvt ifrågasatts för att vara ett jippo utan någon särskilt betydelse. Ett ploj-evenemang. Sverige provade All Star-konceptet ett par gånger under början av 2000-talet. Tre matcher spelades i Globen med ett tämligen mediokert slutresultat. Flera spelare som kom med tackade nej, och det blev inte alls så lyckat som dåvarande Hockeyligan hoppats på.

Så varför skulle det då fungera nu? Jag ringde naturligtvis upp Johan Hemlin, SHL:s sportchef som sa:

– Det var begränsat med intresse och utrymme i spelschemat då. Därför har det varit pausat.

– Det är inte aktuellt i dagsläget men absolut inte fryst för alltid.

Jag tycker SHL ska tänka om – av flera anledningar:

DEN MODERNA TEKNOLOGIN

Först och främst. Det var inte allt för längesedan som vi inte ens kunde se All Star-jippot från NHL live. Gick det ens under tidiga 00-talet? Absolut inte som i dag i alla fall. Det boostade knappast intresset, men nu kan vi se allt. Det borde ha ökat förståelsen och ”aha-upplevelsen” hos många fans som kanske var frågande till den svenska upplagan under det tidiga 00-talet. Vi kan i dag också serveras häftiga upplevelser på både arenan och i teven. Något som ett All Star-event skulle kunna utnyttja till max. Tänk att ha en GoPro-kamera med mic på Robin Figren och Dick Axelsson.

STJÄRNORNA BYGGER INTRESSE

SHL har många profiler, men behöver belysa dem mycket mer än vad de gör nu för att göra ligan ännu attraktivare. Precis det kan ett All Star-event hjälpa till med. I NHL är de experter på det och det är delvis därför som All Star är så stort som det är ”over there”. Med en All Star-helg i Sverige finns det all chans i världen att SHL:s största namn blir ännu större och också växa som förebilder samt idoler för alla hockeykids. Det borde SHL och dess klubbar vilja dra nytta av. Ju större stjärnor ju fler följare.

INTEGRERAR MED FANSEN

Ett av SHL:s stora problem är att få fansen på sin sida. Det vet ni säkert om ni hängt med i debatterna den här säsongen. Till ett All Star-evenemang ska givetvis fansen ha nyckelroller. Det är de som ska kampanja och rösta fram de spelare som ska få kalla sig All Stars. För det är trots allt deras förtjänst att hockeyn fortfarande är så stor som den är i Sverige, och det är för deras skull det här evenemanget egentligen ska ta plats.

Så hur skulle det här då kunna se ut?

FORMATET: Det lättaste är såklart att inledningsvis bara kopiera NHL rakt av vad gäller upplägg. Dels för att det är ett fungerande koncept och sedan för att fans och spelare då också kommer känna igen sig och också kunna jämföra sig med NHL.

Och i ärlighetens namn: varför konstra till det?

Det enda man skulle kunna överväga är att lägga allt på samma dag istället för att smeta ut det på två dagar …

Skills Competition skulle bestå av: Vem som åker snabbast, skjuter hårdast, är bäst på prickskytte, har bäst teknik och vilken målvakt som kan rädda flest straffar i rad (passningstävlingen som NHL kör kan strykas). Pris av något slag såklart. Och svårare behöver det faktiskt inte vara.

Ta ner C Mores studio på isen också och kom så nära det bara går för att ge både publik och teve-tittare den häftigaste produktion som någonsin gjorts.

All Star Game: Fem-mot-fem blir segt. Tre-mot-tre på stor rink kan ibland bli lite för statiskt och händelsefattigt. Så varför inte köra fyra-mot-fyra? Lite större ytor än normalt – men inte alldeles för stora heller.

LAGEN: NHL har sedan några år tillbaka låtit de fyra olika divisionerna ha varsitt lag (Metropolitan, Atlantic, Pacific och Central). Senast det begav sig i Sverige spelade man nord mot syd. Jag skulle dock föredra en turnering även här och dela in SHL i divisioner. Syd – Väst – Öst – Norr. Lagen röstas naturligtvis fram av fansen.

Två semifinaler. En final. En vinnare.

Hemlin var inne på att det var svår med utrymme i spelschemat. Men i ärlighetens namn, behövs det inte lite ny luft under en helg för att avbryta serielunken? Ligan behöver utvecklas, profiler behöver byggas och fansen måste bli mer involverade i vad som händer.

En All Star-dag är i min mening ingen dålig start.

Och enligt er läsare verkar det finnas underlag för en All star-grej. I alla fall enligt er som röstat på hockeysverige.se’s sajt.

Jag skulle älska se Dick Axelsson göra upp med Mattias Tedenby i en head-to-head i teknikbana. Eller Craig Schira mot Jason Garrison i vem som skjuter hårdast. Och är Leon Bristedt SHL:s snabbaste spelare?

Jag vill veta.

In med SHL All Star fortast möjligt.

//@ekholmpeter