SEX STJÄRNOR. Uffe Bodin har rankat JVM.s 15 mest spännande spelare. Bland dessa återfinns Rasmus Dahlin, Cale Makar, Eeli Tolvanen, Miro Heiskanen, Casey Mittelstadt och Elias Pettersson. Foto: Bildbyrån & Getty Images

Äntligen dags för JVM! Då tar Uffe Bodin och ger er en späckad förhandskoll på de 15 mest intressanta spelarna inför turneringen i Buffalo. Här är spelarna som går en synnerligen spännande framtid till mötes.

JVM ska till att starta och för första gången på fem år är jag inte på plats. Det känns en smula underligt, men samtidigt ganska skönt eftersom jag däckade med feber på julafton. Plus att jag slipper löpa gatlopp i Buffalo på grund av min nu sju år gamla krönika där jag tog heder och ära av staden förra gången JVM gick där. Men det är en annan historia…

Trots att jag alltså inte kommer att vara den på redaktionen som levererar intervjuerna och texterna från Buffalo – den äran får Anton Edman som jag gott tycker att ni kan följa på Twitter – vill jag dra mitt strå till stacken. Därför har jag så här alldeles inför turneringen dragit ihop en lista över 15 spelare som jag tycker ni bör hålla ett extra öga på. Eftersom den är uppbyggd som en ranking kan man tolka den som en lista över ”de största stjärnorna”, men här har jag egentligen gått mer på egna preferenser än någon slags universell stjärnstatus. Vad det nu än innebär.

Vad den här listan gör extra tydligt är att det här mycket väl kan bli backarnas turnering. Jag tycker att stjärnlystern på blålinjen är betydligt större än den är på forwardssidan nu när de största stjärnorna ur 98- och 99-kullen redan spelar i NHL.

Då kör vi…

15) Adam Fox, back, USA

Harvard University (NCAA)

Draftad: Calgary Flames som 66:e spelare (2016).

USA:s försvar ser inte alls lika bra ut som i fjol, när Charlie McAvoy patrullerade på lagets blålinje med en auktoritet som få andra backar i turneringen hade. Adam Fox är inte alls en lika komplett back som McAvoy, men han har en offensiv dimension i sitt spel som kommer att komma till nytta när det gäller att få till snabba uppspel till lagets skickliga forwards. I fjol var Fox, blott 19 år gammal, den bästa poängplockare bland samtliga backar i collegeligan. Inklusive Will Butcher som gör en imponerande rookiesäsong med New Jersey Devils i NHL just nu. Var en del av fjolårets amerikanska mästarlag och kommer därför till Buffalo med massor av värdefull erfarenhet till turneringen.



Foto: Getty Images/Jeffrey T. Barnes

14) Victor Mete, back, Kanada

Montréal Canadiens (NHL)

Draftad: Montréal Canadiens 100:e spelare (2016).

Det är några få spelare som fått tillåtelse att lämna sina NHL-klubbar för att komma till Buffalo och delta i JVM. Victor Mete är en av dem. Den snabbskrinnande, rörliga backen har sin spetskompetens i det offensiva spelet och ger Kanadas redan ramstarka försvar ytterligare en dimension. Han har övertygat i Montréal under hösten. Och även om han offensivt sett inte fått utdelning i någon större utsträckning har han visat att bristen på centimeter och kilon, som fick honom att sjunka ända till fjärde rundan i draften 2016, inte är något hinder för spel i NHL.



Foto: Getty Images/Minas Panagiotakis

13) Filip Zadina, vänsterforward, Tjeckien

Halifax Mooseheads (QMJHL)

Draftad: tillgänglig 2018.

Härom året ryktades det att Filip Zadina skulle göra som David Pastrnak och Jakub Vrána, flytta till Sverige och spela juniorhockey här. Tyvärr fick vi aldrig ynnesten att se honom på nära håll. I stället valde jättelöftet, som tippas gå bland de fem första spelarna i draften till sommaren, att satsa på den nordamerikanska juniorhockeyn. Den här säsongen har han vräkt in poäng för Halifax Mooseheads, där han har ersatt förra sommarens draftetta Nico Hischier som den offensiva katalysatorn. En otroligt skicklig spelare som kan konsten att vara kreativ i hög fart. Många scouter ser honom som en spelare som återfinns i NHL redan till nästa säsong.



Foto: YouTube/Halifax Mooseheads

12) Lias Andersson, center, Sverige

Frölunda (SHL)

Draftad: New York Rangers som sjunde spelare (2017).

Han är inte den skickligaste spelaren i det svenska laget, men kanske ändå den viktigaste. Som kapten och återvändande spelare har han förväntningarna på sig att vara årets Joel Eriksson Ek för det svenska laget. Med det kommer inte bara ansvaret att vara en stark tvåvägscenter, utan även den som bidrar till att hålla ihop laget i med- och motgång. Med sina karaktär och mentala styrka är han som klippt och skuren för den rollen. Formmässigt har det dessutom bara pekat uppåt för 19-åringen. Efter en tung start på säsongen har han bara blivit bättre och bättre. Förhoppningsvis har han ännu en växel att lägga i.

Foto: Bildbyrån

11) Martin Necas, center, Tjeckien

Kometa Brno (CZE)

Draftad: Carolina Hurricanes som tolfte spelare (2017).

Kvick, kreativ och kall med pucken. Martin Necas var med och spelade JVM som gallerprydd junis redan i fjol och tillhörde tjeckernas bästa spelare redan då. Sedan dess har han gått tidigt i draften och NHL-debuterat för Carolina Hurricanes. Precis som för exempelvis Lias Andersson har det tagit tid att komma in i gängorna efter återkomsten från Europa till Nordamerika, men Hurricanes förhoppning är att Necas ska vara en NHL-spelare på allvar redan till hösten. Ett första steg dit blir att visa vägen till en JVM-framgång för Tjeckien, som inte tagit sig förbi kvartsfinal i de här sammanhangen sedan 2005.

Photo: Getty Images/Bruce Bennett

10) Andrej Svetjnikov, högerforward, Ryssland

Barrie Colts (OHL)

Draftad: tillgänglig 2018.

Han klassades länge som en utmanare till Rasmus Dahlin inför nästa sommars NHL-draft. Men nu när Dahlin har ryckt under hösten omtalas den målfarlige ryssen som den givna tvåan. Svetjnikov är ett kraftfullt paket av skicklighet, målskytte och lite elakhet. En del har jämfört honom med Ilja Kovaltjuk på så vis att han inte är den som ber om ursäkt för sig själv på isen. En bruten handled under hösten stoppade temporärt hans framfart, men efter ett par trevande matcher efter comebacken slog han härom veckan till med ett hattrick och har totalt sett svarat för 14 mål på 16 matcher i OHL innan avresan till Buffalo. Storebror Jevgenij Svetjnikov draftades i första rundan av Detroit Red Wings 2014. Han har inte nått några större framgångar än så länge, men det är ingenting som oroar scouterna. Lillebrors talang ligger på en helt annan nivå. Och även om JVM är en turnering för spelare som ska fylla 20 år finns det ingenting som talar emot att den här 17-åringen ska kunna leda Ryssland.



Foto: Barrie Colts

9) Kailer Yamamoto, högerforward, USA

Spokane Chiefs (WHL)

Draftad: Edmonton Oilers som 22:a spelare (2017).

När jag hade jobbat färdigt och lämnade United Center efter första dagen av NHL-draften i Chicago i somras sprang mitt sällskap in i vad jag trodde var ett gäng supportrar. En av dem såg ut att vara i tidiga tonåren och bar en Edmonton Oilers-tröja med en matchande keps. Att det här var Kailer Yamamoto gick inte upp för mig förrän en ur gruppen sa ”Congrats, Kailer!”. Att denna lilla kille spelade nio NHL-matcher för Edmonton Oilers ett par månader senare har fått mig att inse att jag aldrig mer ska tvivla på någon hockeyspelare, oavsett hur ung eller liten hen ser ut. Yamamoto har varit en smula trögstartad efter att ha återvänt från Edmonton till juniorlaget Spokane i WHL, men i det här amerikanska JVM-laget kommer han att omges av helt annan klass på sällskapet och det ska nog kunna locka fram det bästa ur hans kreativa verktygslåda. Lirar hockey med en blixtrande fart och finess som ofta överrumplar motståndarna.

Photo: Codie McLachlan/Getty Images

8) Alexander Nylander, högerforward, Sverige

Rochester Americans (AHL)

Draftad: Buffalo Sabres som åttonde spelare (2016).

Har man svarat för 21 poäng på 14 JVM-matcher de senaste två åren och dessutom är regerande poängkung i turneringen förtjänar man en mer framskjuten placering än så här. Det är jag den första att erkänna. Men anledningen till att jag inte sätter Nylander högre är att jag inte riktigt vet var han står just nu. Han missade två månader med en ljumskskada och har inte varit speciellt produktiv i AHL sedan comebacken – sex poäng på 15 matcher imponerar knappast. Får han utrymme i numerära överlägen kommer han garanterat att leverera där, men jag är mer intresserad av att se om han kan ta sitt spel i fem mot fem till nästa nivå. Gör han det är han en av favoriterna till att vinna poängligan igen. Ser man till pur skicklighet bland forwards har Nylander väldigt få övermän i den här turneringen.



Foto: Bildbyrån/Joel Marklund

7) Eeli Tolvanen, vänsterforward, Finland

Jokerit (KHL)

Draftad: Nashville Predators som 30:e spelare (2017).

Blir han den största stölden i NHL-draften 2017? Baserat på vad Eeli Tolvanen har mäktat med för Jokerit i KHL den här säsongen finns det mycket som tyder på att Nashville Predators gjort ett praktfullt fynd genom att drafta 18-åringen som 30:e spelare i första rundan. ”The Finnish Tarasenko”, som en scout kallat honom, är en sylvass målskytt med ett ruskigt skott. Han skulle egentligen ha spelat collegehockey för Boston College den här säsongen. I samband med draften i Chicago i somras framkom det dock att han inte var i närheten av att vara akademiskt kvalificerad för att gå på skolan. I stället flyttade han hem till Finland och Helsingfors. Med facit i hand var det inte så dumt. 17 mål och 32 poäng på 39 matcher gör honom till överlägsen ledare av juniorernas poängliga i KHL. Närmaste spelare har gjort tio poäng. Högmotiverad av att ha varit med om fjolårets fiasko i Montréal, där Finland under förödmjukande former tvingades spela nedflyttningsmatcher. Nu framstår de snarare som en stark guldkandidat.



Foto: Bildbyrån/Tomi Hänninen

6) Elias Pettersson, högerforward, Sverige

Växjö (SHL)

Draftad: Vancouver Canucks som femte spelare (2017).

Dominant i seniorhockey, men inte alls lika framträdande bland juniorer. Där har ni den enkla förklaringen till varför jag inte rankar en av SHL:s bästa spelare den här säsongen högre här. Elias Pettersson har varit en fröjd att skåda i SHL sedan han lämnade Timrå för Växjö. Kanske är det så att den mer strukturerade seniorhockeyn passar hans spelsätt bättre, eller kanske passar hans spel inte lika bra på liten rink. Det har hur som helst inte stämt lika bra för honom internationellt tidigare. Förhoppningsvis blir den här JVM-turneringen det stora trendbrottet. Alla som har sett 19-åringen i Växjö är medvetna om vilket register han besitter. En riktig urladdning från Pettersson i första matchen mot Vitryssland skulle vara perfekt. Känner han sig bara bekväm och finner bra kemi med kedjekamraterna tror jag att det här kan bli en riktigt produktiv turnering för honom.



Foto: Bildbyrån/Jonas Ljungdahl

5) Carter Hart, målvakt, Kanada

Everett SIlvertips (WHL)

Draftad: Philadelphia Flyers som 48:e spelare (2016).

Turneringens på förhand mest spännande målvakt var en av de stora anledningarna till att Kanada gick till final i fjol. Det var efter att han avlöst Connor Ingram i semifinalen mot Juniorkronorna som det vände för Kanada och 1–2 blev till 5–2. I klubblaget Everett Silvertips har han varit omutbar under första halvan av säsongen med en räddningsprocent på hysteriska 96,1. Detta i en juniorliga som brukar präglas av många mål och svängdörrar till försvar. Ska Kanada gå hela vägen i den här turneringen kommer det att krävas att Hart och det stjärnfyllda försvaret bär laget. Även om laget vräkt in mål i träningsmatcherna mot Tjeckien och Schweiz har man på pappret inte en lika stjärnfylld offensiv som USA, Finland eller Sverige.

Foto: Bildbyrån/Joel Marklund

4) Casey Mittelstadt, center, USA

University of Minnesota (NCAA)

Draftad: Buffalo Sabres som åttonde spelare (2017).

Om jag skulle satsa pengar på en poängligavinnare från den här turneringen är Casey Mittelstadt mitt förstaval. USA:s troliga förstacenter har kanske inte blåst motståndarna av banan under sin första collegesäsong på University of Minnesota, men han har en spelstil som är klippt och skuren för att göra avtryck i JVM. Kreativ, smart och fartfylld i sitt spel. Mittelstadt är den typen av spelare som har förmågan att göra sin omgivning bättre. Att han får chansen att visa upp sig inför publiken i Buffalo, ett halvår efter att Sabres valde honom i första rundan gör inte saken sämre. Det här kan mycket väl vara den enskilt mest sevärda spelaren i hela turneringen och det är inte alls orimligt att han spelar NHL-hockey till hösten.



Foto: Getty Images/Bruce Bennett

3) Cale Makar, back, Kanada

UMass (Amherst) (NCAA)

Draftad: Colorado Avalanche som fjärde spelare (2017).

Förra säsongen såg det otroligt tomt ut i Colorado Avalanches pipeline när det gällde spännande framtida backar. Sedan dess har klubben samlat på sig tre försvarstalanger födda 1998 som har potential att förändra saker och ting till det bättre för klubben på sikt. I Kanadas trupp finns Cale Makar och Conor Timmins som man valde i första respektive andra rundan i somras. Dessutom tillskansade man sig Samuel Girard i Matt Duchene-trejden, en spelare som hade varit given i Kanadas JVM-lag om Avalanche valt att släppa honom dit. Nu får Kanada nöja sig med Makar, som av många jämförts med Erik Karlsson i sin spelstil. Han är ganska liten, men rörlig, kvick och har ett spelsinne som gör att han ofta ser ut att vara steget före sina motståndare. Har efter ett par dominanta säsonger i den kanadensiska juniorligan BJHL tagit klivet in i collegehockeyn och varit en urkraft för UMass (Amherst) under hösten.

Foto: Getty Images/Jonathan Daniel

2) Miro Heiskanen, back, Finland

IFK Helsingfors (Liiga)

Draftad: Dallas Stars som tredje spelare (2017).

En god vän som jobbar i hockeysvängen och vars omdöme jag litar på till hundra procent brukar med bestämdhet hävda att Miro Heiskanen kommer att bli en bättre spelare än Rasmus Dahlin när allt är sagt och gjort. Tilläggas ska att han INTE är finländare. Jag skulle inte gå så långt som att – SPOILER ALERT – ranka Heiskanen ovanför Dahlin här, men du milde vilken lirare den här finska backen är. Om jag ska våga mig på någon slags profetia i stil med den ovan är det att Heiskanen kommer att gå till historien som den bästa finska backen någonsin. 18-åringen har kanske inte storleken på sin sida, men som vi vet vid det här laget är det centimeter och kilo inte alls av samma vikt i dagens moderna hockey. Heiskanen har allt man suktar efter i den där moderna backen som både kan leverera i båda ändarna av isen. Nio mål på 20 matcher i finska Liiga 18 år gammal indikerar ganska tydligt hur bra han har varit. John Klingberg kommer att älska att ha den här killen vid sin sida i Dallas under de närmaste 10-12 åren.



Foto: Gepa Pictures/Markus Fischer

1) Rasmus Dahlin, back, Sverige

Frölunda (SHL)

Draftad: tillgänglig 2018.

I slutändan är det ett ganska självklart val att sätta Rasmus Dahlin som etta på den här listan. Alla ögon kommer att riktas mot 17-åringen i Buffalo. Och det med all rätt. För handen på hjärtat, kan ni nämna en backtalang som varit lika omtalad i de här sammanhangen de senaste 10-15 åren? Så länge jag har jobbat i den här branschen, varit på JVM, draften och andra sammankomster där talanger stått i fokus har jag inte kunnat se någon som kommit i närheten av Dahlin i samma ålder. Hans oförutsägbara spel med pucken och skicklighet gör att han står ut riktigt långt bland mängden. Eftersom han är back är det svårt att sätta honom i samma fack som Connor McDavid, Jack Eichel eller Auston Matthews, men visst är han ändå det som man i Nordamerika brukar referera till som en ”generationstalang”. Om utvecklingskurvan fortsätter att peka någorlunda uppåt för Rasmus Dahlin har han en fantastisk hockeykarriär att se fram emot. Och hur häftigt är det inte att vi får vara med och följa den. Årets JVM blir ett otroligt viktigt test för Frölundabacken eftersom han kommer att få en helt annan uppvaktning, både på isen och massmedialt, än vad han är van vid hemifrån. Det är en utmaning som heter duga. Klarar han att hantera den kommer både han och Juniorkronorna att ha goda möjligheter att tävla om de ädlaste medaljerna.



Foto: Bildbyrån/Mathias Bergeld