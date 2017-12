HUR STORA ÄR DERAS NHL-CHANSER? Uffe Bodin bedömer de svenska JVM-stjärnornas chanser till NHL-spel i höst. Foto: Bildbyrån

Tre matcher, tre segrar. Juniorkronorna har gjort exakt vad som förväntats av dem i det inledande skedet av årets JVM-turnering i Buffalo. I den stjärnfyllda svenska truppen finns det givetvis några spelare som sticker ut extra mycket. Spelare som mycket väl kan komma att spela i NHL – redan nästa säsong.

Steget från JVM till NHL-spel kan kännas avlägset. Men det är bara att titta på fjolårets svenska trupp, som slutade fyra i Montréal, så hittar man ett gäng spelare som antingen är ordinarie i ligan eller åtminstone har spelat där till och från. Då får den svenska 97-kullen ändå anses svagare än 98- och 99-kullen som till stor del utgör det svenska JVM-laget i år.

Joel Eriksson Ek har spelat till sig en plats i Minnesota, Gabriel Carlsson åker in och ut ur laguppställningen i Columbus medan Oliver Kylington och Jacob Larsson båda har debuterat i ligan.

Från årets trupp tror jag vi kommer att få se betydligt fler NHL-killar än så nästa säsong. Vissa av de yngre, födda 1999 eller senare, kommer att vara så bra att vi inte kommer att kunna utnyttja dem i nästa års turnering.

Så här bedömer jag chanserna till ordinarie NHL-spel under 2018/19 för ”de sex stora” i den svenska truppen:

Rasmus Dahlin, b, 17 år

Chans till NHL-spel: 100 %

NHL-klubb: Återstår att se.

Chris Phillips var den senaste draftettan som inte gick direkt in i NHL*. Det var 1996. I nutid är det med andra ord helt otänkbart att en spelare som gått etta i draften ställs på tillväxt. Det är möjligt att det bästa för Rasmus Dahlin vore att spela en extra säsong i Frölunda innan han flyttar till NHL, men det kommer givetvis inte att hända. Oavsett vilken NHL-klubb som draftar Dahlin som nummer ett i sommar kommer han att spela i NHL till hösten. Och trots att han har möjlighet att spela två turneringar till är det här sista gången vi får se honom i ett JVM. Punkt.

Erik Brännström, b, 18 år

Chans till NHL-spel: 70 %

NHL-klubb: Vegas Golden Knights

I min mening Juniorkronornas bästa spelare hittills i turneringen. Brännström har fått en defensiv roll av förbundskapten Tomas Montén, men som alla har kunnat se har han dominerat i alla spelformer – förutom powerplay där han av någon för mig helt outgrundlig anledning inte får spela i varken Juniorkronorna eller HV71. Brännström kanske inte har den offensiva spetstalangen som Dahlin eller Liljegren besitter, men han är mer mogen och allround i sitt spel och har under JVM visat att han är pålitlig i alla ändar av isen. Jag tror att Vegas Golden Knights tittar på honom i den här turneringen, nickar gillande och säger ”den här killen ser redo ut”. Som vi har sett den här säsongen, när kortvuxna, skridskoskickliga juniorbackar som Samuel Girard och Victor Mete fått speltid i NHL, råder det nya tider i ligan. För tio år sedan hade det varit otänkbart att kasta in en juniorback som inte ens mäter 180 centimeter i strumplästen på isen. Nu finns alla möjligheter till det. Vegas står dessutom inför en tuff sommar där sex av lagets nio backar sitter på utgående kontrakt. Många av dem kommer att få lämna klubben och jag tror att Erik Brännström blir en av ersättarna.

Timothy Liljegren, b, 18 år

Chans till NHL-spel: 30 %

NHL-klubb: Toronto Maple Leafs

Det är långt ifrån omöjligt att Timothy Liljegren NHL-debuterar redan den här säsongen, men känslan är att han fortfarande har en del AHL-hockey kvar att spela innan han är en ordinarie spelare i ligan. Den offensiva spetskompetensen är redan tillräckligt bra för att släppa in honom i NHL. Det som fortfarande måste bli bättre är riskbedömningen och det defensiva medvetandet. Liljegren, som är född 1999, kan mycket väl vara en spelare som Juniorkronorna kan använda i nästa JVM-turnering också.

Lias Andersson, c, 19 år

Chans till NHL-spel: 100 %

NHL-klubb: New York Rangers

Jag trodde att han skulle få sina nio NHL-matcher redan i starten av den här säsongen, men New York Rangers tog tveklöst rätt beslut som skickade tillbaka honom till Sverige. Till hösten är jag säker på att han kommer att vara desto mer mogen att kliva in i Madison Square Garden. Rangers har tappat en del slagskraft på centersidan sedan förra säsongen då både Derek Stepan och Oscar Lindberg försvunnit. I stället för att fylla ut tredje- och fjärdekedjan med AHL-spelare kan man med gott samvete stoppa in Lias i en roll som tredjecenter och stabilisera den positionen.

Alexander Nylander, fw, 19 år

Chans till NHL-spel: 100 procent

NHL-klubb: Buffalo Sabres

Hade han inte drabbats av den där ljumskskadan tidigt i höstas hade Alexander Nylander nog inte spelat JVM nu. Då hade han varit NHL-spelare. Statistiken i AHL må inte vara imponerande så här långt, men Buffalo Sabres har så pass lite talang i sin laguppställning att Nylanders kreativitet ändå hade varit en tillgång för NHL-laget. Till hösten ska Nylander rimligtvis vara en NHL-spelare, men det skulle inte förvåna mig om han blir det tidigare heller. Han måste bara visa klubbledningen att han kan ta nästa steg och dominera i farmarlaget Rochester också först.

Elias Pettersson, fw, 19 år

Chans till NHL-spel: 60 procent

NHL-klubb: Vancouver Canucks

Snålt? Absolut! Under normala omständigheter hade Elias Pettersson legat på solklara 100 procent här. Men jag ser det faktiskt inte som omöjligt att han gör en säsong till i SHL. Spelmässigt är han redan bra nog för att vara en NHL-spelare, men fysiskt sett har han fortfarande en lång resa framför sig. Min tro är att tvillingarna Sedins öde kan ha en rätt stor inverkan på om Pettersson hamnar i Vancouver eller inte till hösten. Om de beslutar sig för att spela vidare/Vancouver vill behålla dem tror jag att det kan vara ett bra tillfälle för 19-åringen att flytta över och få veteranerna som mentorer. Lägger de av tror jag att Canucks, som antagligen inte kommer att vara mycket närmare slutspel då heller, kan tänka sig att låta supertalangen jäsa i Växjö en säsong till. Det var också något som sportchefen Henrik Evertsson indikerade i en intervju med hockeynews.se i början av månaden.

* – Aleksandr Ovetjkin tvingades vänta ett år extra på grund av NHL-lockouten 2004/05.