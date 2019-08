14 lag - 14 poängkungar. Det spelar 14 lag i HockeyAllsvenskan och någon kommer vinna den interna poängligan i varje lag. Jag har här gett mig i kast med att försöka tippa den interna poängligavinnaren i lagen, likt jag gjorde med SHL-lagen häromdagen.

AIK: Johan Porsberger



Fjolårets poängkung Fredric Weigel har dragit utomlands, men jag tror inte tomrummet efter honom kommer bli sådär våldsamt stort. Jag tror Kim Tallberg kommer ta ett kliv till och nosa på 40 poäng och framför allt lär Johan Porsberger vara ett återkommande namn i poängkolumnen. 25, 30, 29, 31 är hans poängskörd de senaste åren men nog borde även han kunna ta ett litet kliv till och landa mellan 35 och 40 poäng i AIK-tröjan? Några AIK:are kommer behöva ta ett kliv framåt men det finns det spelare som kommer göra, också.

Almtuna: Tony Mårtensson

Det skulle vara en dunderknall om Tony Mårtensson inte vann poängligan. Den enda som ens har potential att vara inom tio poäng från Tony borde vara Tobias Liljendahl som i skymundan gjorde 30+ poäng förra säsongen. Mårtensson gjorde dock 52. Det blir nog svårt att upprepa den poägskörden eftersom att han kommer ha en, åtminstone på pappret, sämre omgivning runt sig. Men poäng kommer han göra.

BIK Karlskoga: Tor Immo

Här har vi väl en liten skräll. BIK Karlskoga har gott om skickliga spelare. Gustaf Thorell och Fredrik Forsberg är två andra spelare som kan komma högt upp i hela seriens poängliga. Men jag fastnar för Immo. Gjorde 40 poäng säsongen 17/18 men misslyckades i Leksand förra säsongen. Efter flytten till BIK lyfte det emellertid igen för Immo, som gjorde nio poäng på tio matcher. Jag väljer att tro att det som hände i Leksand bara var ett undantag, att han egentligen är den där 40-poängsspelaren som han var i Troja.

Vita Hästen: Marcus Eriksson

Jag vet inte om det är vackert eller en smula sorgligt att vi, säsongen 2018/2019, fick se Jesper Samuelsson och Marcus Eriksson topp-två i Vita Hästens poängliga. Det är som att tiden stått stilla i tio år. Senast vann Samuelsson poängligan men nu tror jag Eriksson tar tillbaka poängtronen, som han hade fem år i rad innan Samuelsson vann, och i så fall vinner den interna poängligan för nionde gången. Det känns som att Eriksson borde kunna göra fler mål än de sex, sju han gjort de två senaste åren. Förra säsongen dröjde det länge innan målnollan spräcktes och kan han bara få utdelning lite mer direkt så borde han kunna höja sin poängskörd från förra säsongens 34.

Björklöven: Justin Crandall

Det känns inte som att Kenttä gjort ett "Kenttä-fynd" och värvat någon helt okänd som chockar alla, den här gången. Han har gått mer på beprövad spets den här säsongen, med Crandall och Alex Hutchings som största namn. Jag fastnade för Crandall förra säsongen och tror han kommer kunna vinna hela seriens poängliga. Gjorde över 40 poäng förra säsongen, så det är en riktig supervärvning från Björklövens sida.

Karlskrona: Viktor Liljegren

Kanske en skräll? Hugo Leufvenius ska bli spännande att se, jag hoppas han gör succé, men jag tror Liljegren vinner den interna poängligan. Hade den läckra statistiknoteringen 17+5 förra året, vilket vittnar om att han är en målskytt, och att det finns mer att hämta när det handlar om poäng. En 17-målsskytt borde åtminstone kunna landa på 30 poäng och frågan är hur många i ett, på förhand, ganska profilfattigt KHK som kommer lyckas med det?

Kristianstad: Anton Heikkinen

Jag ska erkänna att Hockeyettan inte är min hemmaplan och att jag har dålig koll på hur bra deras stjärnor från ifjol kommer anpassa sig i HockeyAllsvenskan. Därför går jag utanför boxen och tippar Anton Heikkinen som poängkung. Det lilla jag såg av honom i HV71 förra säsongen såg spännande ut och om han, med sin spets, får en stor roll i Kristianstad så blir jag inte förvånad om han gör en del mål och poäng redan nu. Precis som Leufvenius, som jag nämnde i KHK-texten, är erfarenheterna av seniorhockey små. Men jag har en god känsla kring den här killen! 28+16 på 42 matcher i SuperElit imponerar.

MODO: Patrik Karlkvist

Tråkigt val, jag vet. Men jag håller den regerande mästaren som favorit här. 38, 32 och 42 är Karlkvists poängskörd i MODO och han har slutat tvåa, trea och etta i den interna poängligan under klubbens år i HockeyAllsvenskan. Jag har också en personlig favorit i Jonathan Johnson som jag gillade redan i Troja/Ljungby, och han såg stundtals riktigt vass ut under debutsäsongen i MODO. Han är den främsta utmanaren till "Karla".

Mora: Viktor Amnér

Den enda backen på listan! Det kan tyckas magstarkt att ha en back som tips i en klubb som kommer från SHL men Mora har inte den där riktiga superspetsen i min mening. Det finns många beprövade spelare på allsvensk nivå men inte sådär vansinnigt många poängspelare utöver backen Amnér. 28 poäng på 51 matcher, 46 poäng på 49 matcher och 15 poäng på 22 matcher är facit de senaste svängarna Amnér varit i allsvenskan. Det vittnar om vilken klass han håller i den här serien. Se upp för Daniel Ljunggren, dock!

Södertälje: Christopher Bengtsson

Kommer tillbaka till HockeyAllsvenskan efter en jobbig säsong i SHL där det varken stämde i Rögle eller Färjestad. I SSK-tröjan gjorde han dock stor succé säsongen 17/18, med drygt 40 poäng som resultat. Att ersätta Nicolai Meyer och Sebastian Dyk (etta och tvåa i allsvenskans poängliga förra säsongen) blir omöjligt - men det finns en lucka där Bengtsson kommer kliva in från start. Han ska leda SSK:s offensiv och kommer få massor med offensiv speltid. Jag håller honom som favorit, närmast före Nick Olesen

Timrå: Jonathan Dahlén

Ja, vad ska man säga här? Jonathan Dahlén är lika given i Timrå som Tony Mårtensson i Almtuna. Håller han sig skadefri kommer han vinna. Eller förresten, han kan nog missa 15 matcher och ändå vinna poängligan. Jag ser ingen som kan utmana Dahlén i Timrå. Vem blir ens tvåa i den interna poängligan? Något av Frölundalånen?

Tingsryd: Benjamin Nissner

Den här killen är jag mycket spänd över att få se! Det är en 21-åring som alltså gjorde 33 poäng i den österrikiska ligan förra säsongen. Hur han hamnade i just Tingsryd vet jag inte, men det känns som ett potentiellt fynd. TAIF har tappat de fem främsta spelarna i förra säsongens poängliga, så backen Rasmus Bengtsson är med sina 19 poäng den bästa poänggöraren som är kvar. Med andra ord kommer Nissner behöva leverera. Det känns som att det här kan bli en kille SHL-sportcheferna kommer spana in under säsongen.

Västervik: Victor Öhman

Västerviks sportchef Emil Georgsson har fått ihop ett ganska skapligt lag, som borde kunna slåss om en plats topp-åtta. Spetsen ser spännande ut, om än fylld med chansningar. Nya nodamerikanerna Rob Bordson och Jake Randolph ser mycket intressanta ut på förhand - men är just chansningar. Därför väljer jag ett säkert kort. Victor Öhman levererar alltid i Västervik. 40 poäng i ettan följt av 35 poäng på 42 matcher och 26 poäng på 32 matcher i allsvenskan. Blev kortvarig i Oskarshamn innan han återvände till Västervik under förra säsongen och gjorde 29 poäng på 34 matcher. Västervik vet vad de får av den här killen, och i en klubb där han mår bra borde han kunna leverera poäng kring antalet 35 även den här säsongen.

Västerås: Viktor Hertzberg

Jonathan Dahléns främsta utmanare om poängligatiteln? Ja, kanske. Viktor Hertzberg har öst in poäng (72 på 86 matcher) sedan Almtuna värvade honom från Hudik under säsongen 17/18. Topp-fem i skytteligan och topp-tio i poängligan förra säsongen och inledde den här hösten med att göra fyra poäng i en träningsmatch mot AIK. Lukas Zetterberg lämnade VIK för Brynäs men känslan är att man får in en mer mångsidig spelare än Zetterberg, i Hertzberg. Jag håller honom som favorit här, strax före Kelsey Tessier. 39 poäng förra säsongen, då han spelade tillsammans med Tony Mårtensson. Kan han göra ännu fler i ett tippat topplag som Västerås? Jag blir inte förvånad om han åtminstone landar på Lukas Zetterbergs målskörd (24) och gör fler poäng än Brynäsvärvningens 43.