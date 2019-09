”Studenten? Nej, det finns nog inte en chans…”

–

Lite från ingenstans slog sig 17-årige Noel Gunler in på den stora svenska hockeyscenen förra hösten då han redan i sin andra SHL-match sköt karriärens första seniormål i Luleås hemmamatch mot Malmö.



Totalt blev det SHL-15 matcher för den Brooklyn Tigers-fostrade skarpskytten förra säsongen, med två mål och tre assist som poängfacit.

– När jag kom upp i oktober visste jag inte riktigt vad jag skulle förvänta mig, jag försökte bara gå ut och njuta av situationen och spela så bra jag kunde. Det var skitkul att få chansen direkt i powerplay och så där, säger Gunler till hockeysverige.se.

– Sen var det lite fram och tillbaka, där spelare kom fram och tillbaka från skador. Jag skulle väl inte säga att jag riktigt kom in i spelet då som jag har kunnat göra den här säsongen. Nu vet jag vad som gäller och är mer inne i det, så det känns mycket bättre nu.

Noel Gunler.Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån



"ALLTID VARIT EN DRÖM"

Nu går 17-åringen in till sin första, ”riktiga”, a-lagssäsong i Luleåtröjan. Att han fick känna på SHL-pulsen redan förra säsongen gör att han gör det med ett lite större lugn än vad han kanske hade haft om ligan varit okänt territorium.

– Det har alltid varit en dröm att få spela i a-laget. Man har sprungit runt i hallen och kollat på a-laget ända sedan man var liten, så att nu få kliva in i SHL-säsongen i a-laget direkt från start känns sjukt kul.

– Det var 15 väldigt viktig matcher för mig att ta med mig inför den här sommaren och säsongen som väntar, då jag vet att jag klarar av att spela på den här nivån och lite vad som förväntas. Gör jag mitt yttersta kan jag spela på den här nivån och det är skönt att veta.

Gunler har fått gott om förtroende av Thomas "Bulan" Berglund under försäsongen och noterades för två poäng (1+1) på tre CHL-matcher under uppladdningen inför SHL-säsongen.

– Lite som laget så har det känts bättre och bättre för varje match som gått. De senaste matcherna i CHL har känts väldigt bra. Det är kul att gå in med den här känslan nu till SHL-premiären på lördag.

"VILL VARA EN PRODUCERANDE SPELARE"

17-åringen har under sina juniorår uppe i Norrbotten visat att han är en offensiv urkraft att räkna med. Trots att han var J18-spelare förra säsongen, vilket han även är den här säsongen, spendera han säsongen uteslutande i a-laget och J20-laget. På 31 matcher i SuperElit producerade Gunler 27 mål och 19 assist, totalt 46 poäng.

Nu hoppas Luleåforwarden att hans offensiva instinkter ska bära frukt även på SHL-nivå.

– Först och främst ska jag ta en a-lagströja. Men sen är jag en offensiv spelare i grund och botten och det är klart att jag vill vara en producerande spelare även på SHL-nivå. Poäng är något jag kommer att försöka bidra med och det är något jag jobbar hårt med varje dag för att kunna göra.

Har du haft någon dialog med ”Bulan” kring din roll i a-laget?

– Vi har inte snackat om någon utstakad roll för mig så, utan det gäller för mig att kriga på varje dag och sedan får jag se var de stoppar mig. Vi har ett skitbra lag, vi ska vara ett topplag i SHL och har verkligen en bra trupp, så det är tufft om konkurrensen.

– Jag siktar så klart på att spela så högt upp som möjligt, men jag kommer att försöka spela mitt spel så gott jag kan oavsett om jag spelar i en förstakedja eller en fjärdekedja.

Noel Gunler.Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån



SKOLGÅNGEN BLIR LIDANDE

Att Gunler nu förtiden har hockeyn som sin heltidssysselsättning har inte stoppat honom från att fortsätta sina gymnasiestudier. Även om han medger att tiden han lägger ned på hockeyn gör att det är svårt att hänga med i skolan, försöker han ändå att ta sig till skolan när tillfälle ges.

– Vi tränar ofta under förmiddagarna och oftast är man inte klar förrän vid halv två, två-tiden, så då är det eftermiddagslektionerna man ska kunna tajma in. Vi pratar lite med skolan hur vi ska göra, men jag vill i alla fall läsa några ämnen. Jag tycker att det är kul att vara i skolan och hänga med kompisarna och så där, men hockeyn tar upp mycket tid så det blir inte så ofta.

Siktar du på att ta studenten nästa termin?

– Studenten? Nej, det finns nog inte en chans att jag ska kunna läsa alla de ämnen som behövs, skrattar Gunler.

– Men några ämnen vill jag läsa, i alla fall.

Även om han kanske inte får stå och åka studentflak på Luleås gator framåt sommaren har Noel Gunler ett rätt stort år framför sig ändå. Luleåtalangen har, förutom SHL- och CHL-spel med Luleå, ett JVM som han har goda chanser att spela den här säsongen. Samtidigt har han NHL-draften i Vancouver som hägrar i periferin.

"KÄNSLAN I GRUPPEN ÄR RIKTIGT BRA"

Gunler väntas gå tidigt i draften och ansedda Future Considerations rankade honom på en sjätteplats när de tidigare i somras släppte sin första ranking inför nästa sommars draft.

Luleåforwarden medger att det blivit lite mer uppmärksamhet kring honom under hans draftår, men han tycker på intet sätt att det är betungande med den extra bevakningen som nu finns på honom.

– Det känns absolut inte som någon extra press eller så. Den största pressen att spela bra och producera kommer från mig själv. Så allt med draften känns bara kul, inget annat. Jag ser bara framemot att få dra igång säsongen på allvar nu.

Och drar igång, ja, det gör den på lördag när Luleå tar emot antagonisten Växjö hemma i Coop Norrbotten Arena.

– Känslan i gruppen är riktigt bra. Vi har haft lite problem med sjukdomar under veckan, men alla är tillbaka nu. Det känns skitkul att det äntligen ska dra igång och jag ser verkligen framemot att det ska dra igång på lördag.