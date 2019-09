LISTA: NHL-stjärnorna som fortfarande står utan kontrakt

Under förra veckan var det flera av de kontraktslösa spelarna, med Mitch Marner i spetsen, som äntligen kritade på ett nytt avtal. Det finns dock flera stora namn som fortfarande inte är klara för NHL-spel, med premiären bara två veckor bort.

Flera spelare som har varit RFA:s (restricted free agents) skrev på ett nytt kontrakt under förra veckan. Mitchell Marner var det stora namnet följt av Charlie McAvoy och Ivan Provorov.

Tro dock inte att detta betyder att de stora namnen har löst sina kontraktstvister. Det finns ett flertal storstjärnor kvar som ännu inte har kommit överens om ett nytt avtal med sin klubb.

Tidigare har det spekulerats att Marners kontrakt skulle bli utlösaren för de andra kontrakten då det finns en bra ribba att jämföra med. Frågan är därför hur många av dessa som vi får se sajna sin nya deal under den här veckan.

Hockeysverige.se bestämde sig därför för att lista de sju hetaste spelarna som fortfarande inte är spelklara inför den nya säsongen som drar igång om drygt två veckor.

Patrik Laine, forward, Winnipeg Jets

Finländaren är den som i dagsläget känns längst ifrån en lösning. Det är även en klurig situation att försöka gissa sig till hur mycket pengar Patrik Laine förtjänar då han kommer från sin sämsta säsong i NHL-karriären. 50 poäng var en kraftig sänkning från de 70 som hade levererade säsongen dessförinnan.

I går bekräftades det att 21-åringen kommer att träna med schweiziska klubben Bern fram till det att tvisten är löst. Det senaste om hur förhandlingarna går var att Winnipeg hade erbjudit Laine ett brokontrakt på tre år med en cap hit på fem miljoner dollar. Något som finländaren ska ha nobbat då han vill ha mer pengar.

Patrik Laine.



Brayden Point, center, Tampa Bay Lightning

23-åringen hade en supersäsong i fjol och slog till med hela 92 poäng vilket var en förbättring med 26 poäng från säsongen tidigare. Han var den tredje bästa poängplockaren i Tampa Bay, bakom Nikita Kutjerov och Steven Stamkos.

Det stora bekymret här är att Tampa inte har mycket plats gentemot lönetaket och därmed inte har råd att ge Brayden Point ett jättekontrakt likt det Marner fick (nästan 11 miljoner dollar per säsong). Det sägs därför handla om ett brokontrakt men enligt helgens uppgifter ska stjärnan ha tackat nej till ett treårskontrakt värt 5,7 miljoner dollar per år. Parterna sägs stå långt ifrån varandra i förhandlingarna.

Now let’s see how the Marner contract impacts other negotiations. It’s believed Tampa’s last offer to Brayden Point was around three years and $5.7 M AAV... both sides far apart. — Pierre LeBrun (@PierreVLeBrun) September 14, 2019

Mikko Rantanen, forward, Colorado Avalanche

Finländare nummer två på den här listan Mikko Rantanen har stått för mer än 80 poäng under två raka säsonger och verkar trivas som en fisk i vattnet bredvid superstjärnan Nathan MacKinnon. Under sommaren har 22-åringen tränat med Storhamar i Norge.

På ett sätt är det väldigt märkligt att det har gått sådan lång tid utan att Rantanen har skrivit på ett kontrakt med Colorado. Klubben har gott om cap space och kommer inte att ha några problem att betala vilket belopp finländaren än kräver. Än så länge verkar förhandlingarna dock gå långsamt och stjärnan befinner sig fortfarande hemma i Finland.

Matthew Tkachuk, forward, Calgary Flames

Retstickan som blev poängkung har även gått och fått ett "A" på bröstet i Calgary trots sin korta tid i klubben. Under fjolåret gjorde 21-åringen över 30 mål och landade totalt på 77 poäng. En förbättring med nästan 30 poäng från säsongen innan.

Calgary är ännu ett lag som har ont om utrymme till lönetaket. Tkachuk har varit en av lagets bästa spelare och förväntar sig även att få betalt där efter. Än så länge är inte mycket sagt om var parterna står i förhandlingarna men det ryktas om att Calgary vill försöka trejda bort en av sina mer rutinerade pjäser för att skapa plats för Matthew Tkachuk.

Matthew Tkachuk. Foto: Sergei Belski/USA TODAY Sports/Bildbyrån



Brock Boeser, forward, Vancouver Canucks

Den giftige målskytten ledde Vancouvers offensiv under fjolåret tillsammans med Elias Pettersson. Han har två hyfsat liknande säsonger bakom sig med 29 och 26 mål samt 55 samt 56 poäng. Det blir extra imponerande med tanke på att han aldrig fått spela 70 matcher under en säsong hittills.

Vancouver har värvat friskt under sommaren och har inte alltför mycket löneutrymme att förhandla med amerikanen, något som gör att längre avtal inte går att diskutera. Den senaste rapporten var att parterna står väldigt långt ifrån varandra. Tidigare har det sagts att Brock Boeser vill ha ett fyraårskontrakt med en årslön på sju miljoner dollar. Nu ska han dock vara beredd att ta ett kortare kontrakt.

Pettersson on Boeser: "I've talked to him throughout the summer. He'll sort it out, otherwise I'll drive to Minnesota to pick him up myself." #Canucks — Sportsnet 650 (@Sportsnet650) September 11, 2019

Kyle Connor, center, Winnipeg Jets

Två säsonger i rad har Kyle Connor skjutit mer än 30 mål. Han är den andra Jets-spelaren på den här listan och jag tror inte att många skulle vilja byta plats med deras GM Kevin Cheveldayoff just nu. Connor uppges vilja ha ett långtidskontrakt och jämför sig med det kontraktet som Clayton Keller fick (åtta år, 7,15 miljoner dollar per säsong).

Det är ingen hemlighet att Winnipeg Jets kommer att få det tufft att betala båda sina stjärnor och kan därför tvingas offra någon av dem. Enligt uppgifter från förra veckan planerar en del andra NHL-klubbar att utnyttja detta. Sportsnet uppger att minst tre andra lag har diskuterat att erbjuda Connor ett offer sheet, något som skulle sätta Jets i en klurig situation.

Travis Konecny, forward, Philadelphia Flyers

Travis Konecny kanske inte ser ut att passa in bland de andra namnen. Faktum är att kanadensaren inte har nått över 50 poäng på en säsong hittills. Tittar man lite närmare på statistiken så blir hans prestationer mer imponerande. På de två senaste säsongerna har han skjutit 43 mål i spel 5-mot-5. Det är lika många mål som erkända superstjärnor likt Sidney Crosby och David Pastrnak och bättre än en spelare som Artemij Panarin .



Förhandlingarna ska ha inletts sent in på sommaren och det är främst pengarna som ska vara problemet då Konecny sägs vara nöjd med kontraktslängden. Ingen summa har offentliggjorts och det är ännu oklart hur långt bort en lösning kan finnas.

Alain Vigneault on his "disappointment" regarding RFA forward Travis Konecny's absence from the first day of Flyers training camp. pic.twitter.com/xEphAzNkY6 — Adam Kimelman (@NHLAdamK) September 13, 2019