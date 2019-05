Efter skadehelvetet – nu väntar djävulsk utmaning för JVM-forwarden

I början av juli åker han över till New Jersey för utvecklingscampen och i september väntar det årliga träningslägret. Om 19-åringen inte skulle ta en plats i Devils NHL-trupp direkt räds han inte att spendera tid i farmarligan. – Om det blir så har jag ingenting emot att spela i AHL. Det är också en bra liga och jag tror det bara skulle vara positivt att få spela där. Det är en bra förberedelse för NHL om inte annat.

KÖRT HÅRT. Fabian Zetterlund är ”rätt stark” efter att ha spenderat många timmar i gymmet under vintern och våren. FOTO: Bildbyrån

Totalt blev det 16 SHL-matcher för Zetterlund under säsongen. På dessa matcher stod 19-åringen för fyra poäng (2+2). Trots att matchandet blev knappt under säsongen känner Zetterlund att han tagit kliv framåt i utvecklingen. – Jag har kunnat jobba på hårt i gymmet. Jag och Mattias Hell (medicinskt ansvarig i Färjestad) körde på rätt hårt i början av rehaben och det är nog därför jag är där jag är i dag. Jag har kunnat göra på riktigt bra i gymmet och känner mig rätt stark faktiskt, säger 19-åringen med ett skratt.

I januari stod det dock klart att Zetterlund behövde operera knät för att inte få bestående men. Operationen innebar att 19-åringen missade resterande delen av säsongen. – När jag fick skadan först var inställningen att komma tillbaka, vilket jag ju också gjorde. Sen insåg jag själv att någon gång kommer jag måste göra något åt knät. Då valde jag att operera under säsongen och det är något jag är tacksam för idag, säger Zetterlund. – Hade jag gjort det efter säsongen hade skadan kunnat bli värre och då hade rehabtiden blivit ännu längre och även påverkat nästa säsong. Det var jobbigt då, men något som var tvunget att göras i slutändan.

Dialogen med Devils har varit kontinuerlig under hela säsongen. –– Vi har hörts av rätt mycket. I början av säsongen snackade vi mest om hur läget var och sådär och de kom och tittade på mig ett par gånger innan jag drog på mig skadan. Efter nyår har det varit mer snack om framtiden och vi kom tillsammans överens om att göra knäoperationen så att jag skulle vara redo för spel till nästa säsong, säger Zetterlund.

Det har gått blott tre dagar sedan bläcket torkade på NHL-kontraktet med New Jersey Devils. När Fabian Zetterlund klottrade ned sin namnteckning på treårsavtalet med den trefaldige Stanley Cup-mästaren förverkligade han samtidigt en livslång pojkdröm. – Jag har nästan inte fattat det än. Det har pågått fram och tillbaka under säsongen och nu är det klart. Det är sjukt stort, säger 19-åringen till hockeysverige.se. – Att spela i NHL är något man strävat efter sedan man var liten grabb. Målsättningen har alltid varit att komma dit bort och att sajna sitt första kontrakt är en bra bit på vägen. Det är verkligen en dröm som går i uppfyllelse.

