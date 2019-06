Rickard Hugg - blir han vinterns succéspelare? Foto: Joel Marklund / BILDBYRÅN

Skellefteå rök redan i kvartsfinal i våras. Nu vässar man tänderna uppe i norr och man gör det med ett väldigt intressant och utvecklingsbart lag.

— Det känns spännande. Otroligt många talanger, säger tidningen Norrans Arvid Marklund till hockeysverige.se.

Mellan 2010 och 2018 var Skellefteå i sju SM-finaler och vann under den tiden två SM-guld. Men två av tre gånger de tre senaste åren har de åkt redan i kvartsfinal och nu håller man på att möblera om rejält i kubben.

— Det känns väl litegrann som en form av nystart. Man har bytt ut den sportsliga ledningen, Bert Robertsson lämnar efter sju eller åtta säsonger och man har fått in en ny tränare. Det känns som man har föryngrat ganska mycket. Erik Forsell och Niclas Lundkvist (Sportchefsduon) har gått tillbaka till det här som Skellefteå var kända för för fem-tio år sedan: Att man satsade ganska ungt, berättar Arvid Marklund och fortsätter:

— Det känns spännande. Otroligt många talanger, nu kommer Philip Broberg också. Sen om det kommer räcka till den allra högsta toppen är högts osäkert. Det beror lite på vad de får in för sista pusselbitar här. Men det känns mer spännande än på länge tycker jag.

Du nämnde Philip Broberg där. Hur bra tror du han kan bli redan den kommande säsongen för Skellefteå?

— Det är svårt att säga. Han är bara 17 år än, fyller väl 18 om någon månad. Han har aldrig spelat i SHL, men är en supertalang och en av de bästa backarna i världen för sin ålder. Han kan ta ett steg snabbt och bli bra redan i år. Sen tror jag varken att han eller Skellefteå tänker att han ska vara en ledande back. De kommer vara glada om han tar sin utveckling vidare i Skellefteå.

TROR PÅ HUGG

En annan spännande spelare som Skellefteå hämtat in är vinterns JVM-spelare Rickard Hugg från den kanadensiska juniorligan OHL. Det är en spelare som Marklund har stora förhoppningar på.

— Jag och kollegan Adam Savonen var i Toronto och då var vi och såg någon match med Kitchener Rangers där han var lagkapten. Han står för det hårda jobbet och jobbar åt båda hållen. Det känns som han är väldigt allround och att han kommer passa väldigt bra in i Skellefteå. De behöver den typen av spelare som är lite mer oöm.

— Jag tror att han kan bli en jättesuccé faktiskt. Jag tror han kan få en hyfsat stor roll för sin ålder. Han är väl den jag tror mest på av de yngre.

I dagsläget innehåller Skellefteås trupp tre målvakter, nio backar och tolv forwards.

— Det tycker jag är positivt i Skellefteå att det kommer ha en bredare trupp in i säsongen än vad de haft på några år. Det är bra när man har lite yngre spelare som man inte riktigt vet hur bra de kommer vara redan från start.

Hur går snacket på stan om Jimmie Ericsson, är han totalt avskriven från Skellefteå eller hur ser det ut?

— Jimmie Ericsson blir väl aldrig avskriven, säger Arvid Marklund och skrattar.

— Han är som en saga. Du vet hur det var ifjol när han tackade för sig och lämnade och två-tre veckor senare var han tillbaka. Men det är klart, han är 39 år och hade en knäskada för två år sedan och nu slet han väl av hälsenan nästan helt.

— Jag tycker det är lite som pekar på att han skulle komma tillbaka. Men Jimmie är ju Jimmie och han tänker nog inte på att sluta eller något sånt. Han vill ju köra någon form av rehab och känna hur kroppen känns innan han tar något beslut. Skellefteå kommer väl aldrig avskriva Jimmie heller.

— Det blir väl något som att om han skulle vilja och är fräsch så kanske de tar in honom senare om det skulle finnas utrymme för det.

TVÅ TILL SKA IN I TRUPPEN

En center och en forward till ska in i Skellefteås bygge.

— De tappade Pär Lindholm för två år sedan och tog in Mathis Olimb som är borta nu. Det är väl den typen av spelare som ska in, som kan spela mellan Jocke (Joakim Lindström) och (Oscar) Möller.

— Sen en vass forward och det känns som att om de hittar något bra där så kan det bli riktigt bra för Skellefteå.

Men det kanske till och med är så att man har kommande säsongs spetsar redan inom den befintliga truppen.

— Man har ju lite folk underifrån som kommer ta steg och göra det ännu bättre. Som Albin Eriksson som var bra redan ifjol och får växa till sig ett år till. ”Jonte” Berggren var skadad hela förra säsongen i stort sett och han är en stor talang.

För en tid sedan värvade Skellefteå in Oskar Östlund som ska bilda målvaktspar med Gustaf Lindvall i inledningen av kommande säsong. Detta i skadade Mantas Armalis frånvaro. Just målvaktssidan menar Marklund är det stora frågetecknet i Skellefteå.

— Känslan och snacket i Skellefteå är att man inte riktigt har den där förstamålvakten. Man har två som får slåss om förstaspaden och nu är Mantas skadad så…jag tycker han tog steg ifjol och Lindvall var också ganska stabil, men det är väl det som är ett frågetecken: Har man den där riktiga förstemålvakten?

— Nu har man tre målvakter som får slåss om det och visa vem som vill stå. Krister (Holm) är en duktig målvaktstränare och han har lyckats med den här typen av målvakter förr.

— Men man har ingen Joni Ortio, en riktigt uttalad förstemålvakt som man vet håller toppklass i SHL.

