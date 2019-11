Veckans SHL-lag #7

Målvakt:

Dominik Furch, Örebro

Det är ju faktiskt nästan kriminellt att Dominik Furch inte har tagit plats i Veckans lag tidigare och då var jag faktiskt nära på att peta honom här också till förmån för comebackande Mantas Armalis. Den tjeckiske keepern får dock ett väldigt stort ansvar i Örebro, har bara suttit på bänken i två matcher den här säsongen. 29-åringen har också blivit bättre och bättre under säsongens gång och om man är målvakt i ligans bästa lag, för tillfället, då ligger man bra till att vara en del av Veckans lag.

Backar:

Markus Lauridsen, HV71 (2)

Två matcher. Fyra assist. Vad har hänt med dansken? Förra året stod han för åtta poäng på hela säsongen men nu har han redan överträffat det. Om någon sade till mig inför säsongsstart att Lauridsen skulle vara en av de poängstarkaste backarna i ligan efter 16 matcher skulle jag nog bara skratta. Han har även blivit mer stabil bakåt. Det känns som att 28-åringen bara varvar upp och blir bättre och bättre. Sky's the limit?

Erik Gustafsson, Luleå (2)

SHL:s bästa back från i fjol visar upp sina bästa sidor återigen. Inför veckans matcher stod den 30-årige klippan fortfarande utan mål. Då såg Luleå-kaptenen till att klippa till med två mål i en och samma match i toppmötet med Rögle och såg ut att ha hela matchen runt sitt finger. I lördagens möte mot Växjö var han en av få spelare i norrbottningarna som glänste.

Målskyttet lossnade för Erik Gustafsson den här veckan. Foto: Simon Eliasson/Bildbyrån



Forwards:

Leon Bristedt, Rögle (2)

Wow, vilken skillnad det är på Rögles offensiv med och utan Leon Bristedt. I matchen mot Djurgården stod han för 1+1 och var kanske matchens lirare, även om han överglänstes av Nils Höglanders otroliga mål. Mot Luleå saknades han på grund av att han snart ska bli pappa. Då såg Rögle uddlösa ut i offensiven. Bristedt var dock tillbaka mot LHC och stod återigen för 1+1 och ledde, nästan på egen hand, Ängelholmsgänget till en poäng. Borde vara given i Tre Kronor resten av säsongen.

Lars Bryggman, Malmö

Malmö spelade tre matcher den här veckan och Bryggman stod för poäng i alla tre. Först två pinnar i storsegern mot Brynäs, en ny assist mot Frölunda och sedan sköt han det enda målet när skåningarna förlorade mot Leksand. Inför veckans matcher hade Bryggman bara gjort fem poäng på 13 matcher men har nästan fördubblat sin poängskörd nu. Om han kan fortsätta bygga vidare på det här, och får fortsätta vara skadefri, kanske 26-åringen kan bli en ledande spelare i Malmö som han spåddes bli efter intåget från Pantern.

Emil Molin, Brynäs

Den här forwardsplatsen var mer öppen än de andra två. Molin har dock börjat hitta rätt i sitt spel mer och mer efter hemkomsten till Gävle. Var riktigt stark i Brynäs imponerade seger över Frölunda i lördags och borde kunna gå in i uppehållet med en riktigt bra känsla vilket kan få positiv effekt på hans spel. Det finns något riktigt spännande att bygga på här och med ännu mer förtroende skulle genombrottet äntligen kunna komma.

Kan Emil Molin få behålla leendet över resten av säsongen?Foto: Tobias Sterner/Bildbyrån



Veckans...

... skojar du?!: Nils Höglander. Behöver jag ens säga mer? Det är en sak att göra ett fantastiskt Zorro-mål en gång. Det kan ju vem som helst göra (nåja) men att göra det en andra gång. Det är riktigt speciellt, och skapade ju naturligtvis rubriker över hela världen. Han fick Canucks-fans att dregla inför tanken att se honom tillsammans med Elias Pettersson i NHL. Jag kan bara hålla med.

... odisciplinerade: Tre avstängningar för ett och samma lag på två matcher. Har det ens hänt förut? Djurgården tvingades klara sig utan tre av sina spelare under veckan efter att Jesper Pettersson, Marcus Högström och Anton Hedman alla blev avstängda för olika onödiga och dumdristiga grejer. Skärpning, DIF!

... såg inte det komma: Örebro leder SHL. Och de gör det välförtjänt. Jag skriver det men tror inte riktigt på det. Jag ska vara ärlig och säga att jag trodde att ÖHK skulle få kämpa för att undvika kval, eller att de till och med skulle tvingas hålla sig kvar i ligan genom kvalspel. Det är bara att lyfta på hatten åt Niklas Eriksson och hans tränarteam. Just nu ser det faktiskt inte ut som att detta bara är en "fluke" eller inte. Man ska inte ropa hej än men det känns som att Örebro kan vara i topp sex för att stanna där.

... oklaraste: Han kommer inte anmälas. Nej, han ska anmälas. Det var inte tillräckligt grovt. Det var alldeles för våldsamt. Med alla svängar som kom kring situationen där Marcus Högström delar ut ett slag mot Dennis Everberg lämnades man bara förvirrad. Jag tror att de flesta som såg händelsen live, eller i repris för den delen, skrek att det där var utvisning, matchstraff, avstängning eller liknande. Här blev det fel. Avstängningen helt rätt men vägen dit var katastrofal. Antingen anmäls någon och kan stängas av eller så gör man det inte. Jag är allergisk mot det här velandet och det inger bara osäkerhet. Om det inte anmäls var tydlig med varför och om det anmäls och spelaren fälls så ge en bra anledning till på vilka grunder. Svårare än så borde det inte vara.

Djurgårdens Marcus Högström anmäls inte till disciplinnämnden efter den här situationen igår – enligt domarchef Tomas Thorsbrink "ska det vara något grövre för att anmälas" 👀 Rögle har i dag bekräftat till HD-sporten att Dennis Everberg fick en hjärnskakning av slaget #twittpuck pic.twitter.com/Vm8SdECJpn — C More Sport (@cmoresport) October 30, 2019

... inte nu igen: Det måste nog varit vad alla Oskarshamnssupportar tänkte i matchen mot HV71 i lördags. Efter mardrömsmatchen mot Färjestad, förlust med 12-0, kändes det som att det inte kunde bli värre. Men alla lag har plumpar och har dåliga dagar eller matcher. Visst då sprang det iväg lite väl mycket men det är sånt som kan hända. Nu hände det dock igen att Oskarshamn bara faller ihop och hamnar i ett gigantiskt underläge redan i den första perioden. Som neutral åskådare har jag alltid velat att det ska gå bra för IKO, det är en häftig story och en rolig underdoghistoria. Nu är jag dock genuint orolig. Mot HV71 såg backarna förvirrade ut och spelet hängde inte ihop alls. De var aggressiva när de inte skulle vara det, de åkte bort sig och de tappade pucken konstant. De såg inte ut som det maskineriet vi såg i fjol. Om HV inte hade slagit av på takten rejält i den andra och tredje perioden så hade det lika gärna kunnat bli 12-0 igen. Expressen kom under veckan med uppgifter att det är en stor spricka i klubben mellan tränare Håkan Åhlund och sportchef Daniel Stolt. Om det stämmer så syntes det på isen.

... nobbade: Johan Garpenlöv tog ut sin första landslagstrupp under veckan och har även fått slänga in tre nya SHL-spelare under tiden på grund av skador. "Garpen" kan självklart inte ta ut alla och det finns en del spelare som hade kunnat ta plats, förutom de som inte hade möjlighet av olika anledningar. Nils Lundkvist, Per Åslund, Sebastian Strandberg, Simon Hjalmarsson, Jonathan Pudas, Jesper Olofsson är några namn som vore roliga/häftiga att se i Tre Kronor men det finns en spelare som nästan borde vara given. Marcus Nilsson leder SHL:s poängliga och ser ut att vara hur bra ut som helst för tillfället. Jag kan typ köpa att man lämnar honom utanför den första truppen men att han inte ens är en av de tre ersättare som kommer in därefter kommer som en chock för mig. Jag förstår inte riktigt vad man har att förlora på att inte ta med honom. Jag förstår att det inte funkar att ha ett lag med bara poängkungar men jag tror att Tre Kronors lag bara hade kunnat bli bättre med att plocka in en så het spelare. Varför inte testa honom på internationell nivå så att han får bevisa sig?