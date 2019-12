Joakim Englund fortsätter sin genomgång av de bästa spelarna i Hockeyallsvenskan. I dag tittar han närmare på ligans bästa centrar. Det är en så pass svår uppgift att han behöver plocka in en extra spelare för att göra listan rättvisa...

I denna fyra delar långa ranking av spelare som är bäst i respektive lagdel har vi nu kommit fram till centerpositionen. Har ni missat texterna om bästa målvakter och backar kan ni klicka på länkarna här.

Det finns massvis med skickliga och duktiga centrar i Hockeyallsvenskan. Här följer mina sex främsta då jag hade enormt svårt att sålla ner till fem i lagdelen som inte sällan ses som motorn i formationen.

6. Gustaf Thorell, Bik Karlskoga

Bik Karlskoga har tre riktigt bra och producerande formationer. Värmlandsklubben ståtar med ett av ligans mest kompletta lagbyggen och placerar sig i skrivande stund på en andraplats i tabellen. Man har två centrar som håller absolut toppklass i ligan. Den ena är Oliver Eklind som placerar sig precis utanför den här listan, den andra heter Gustaf Thorell och kvalar alltså in på sjätte plats.

Om man ställer Eklind och Thorell mot varandra är det nästan jämnt skägg. Jag kan tycka att Eklind har en något högre högstanivå men har inte samma jämnhet i sitt spel som Thorell har. I det här fallet värderar jag jämnheten och rutinen högre.

Thorell är en smart spelare som har hela paketet. Med kombinationen av en fin skridskoåkning, smartness, lena händer och bra avvägningar i sitt spel gör han sin omgivning bättre. Han har varit en stark bidragande orsak till Karlskogas fina höst.

Foto: Magnus Lejhall/Bildbyrån



5. Fredric Andersson, Björklöven

Björklövens lagkapten och härförare skrev nyligen på ett nytt kontrakt som sträcker sig över kommande två säsonger. Fredric är ingen flashig spelare på något sätt men däremot ganska komplett på allsvensk nivå. Han behärskar alla delar i spelet och gör det förbannat bra. Det är lätt att förstå att både Kenttä och Fagervall gillar honom.

Fredric är en pådrivare och motor i spelet, och som jag skrev tidigare är han ganska allround i sitt spel. Utan att sticka ut med någon exceptionellt bra egenskap är det snarare helheten i Fredrics spel som är hans spets. En riktigt smart spelare som i princip aldrig tar några dumma beslut.

Med strax under en pinne per match är han på god väg mot sin poängbästa säsong någonsin på seniornivå och kvalar alltså in på femte plats över seriens bästa centrar.

Foto: Johan Löf/Bildbyrån



4. Jonathan Johnson, MoDo Hockey

Han har varit bra i ganska många säsonger, men gör nog sin riktiga genombrottssäsong nu. Med sina 37 pinnar har han redan tangerat fjolårets poängskörd och ligger med det trea i den totala poängligabörsen.

I Johnsson ser jag en fantastiskt skicklig hockeyspelare som haft en fin utvecklingskurva senaste åren. Han är även en duktig tekare som tagit ca 500 tekningar där ungefär 300 av dessa varit i anfallszonen.

Om man bortser från poängen, som ju trillar in i en rasande takt, skulle jag dock önska en något jämnare spelare. Om jag fortsatt ska vara något kritisk kanske han spelar med lite små marginaler emellanåt. I ett bra Modo blir det inte alltid så kännbart med små marginaler men sett över tid när han tar klivet upp i SHL, för det kommer han att göra, straffar sig misstagen på en helt annan nivå. Det måste tvättas bort.

Jag ser många likheter med Modos tidigare förstacenter Emil Molin. Skillnaderna de två emellan är att Molin var mer dominant i speluppbyggnaden medan Johnsson är skickligare närmre motståndarkassen samt på mindre ytor genom att sätta upp sina lagkamrater från trånga lägen.

Foto: Bildbyrån/Johanna Lundberg



3. Niklas Johansson, Karlskrona HK

Känslan är att Karlskronakaptenen bär sitt lag på sina axlar. I ett annars ganska grått KHK är det nästan bara Niklas som sticker ut. Med 27 poäng och hela åtta poäng före lagets tvåa i poängligan tar han ett gigantiskt offensivt ansvar.

Här pratar vi om en old school-playmaker som hellre slår en skön hiss än att hänga dit den själv. Det är knappast en hemlighet att han har sina största styrkor i det offensiva spelet och inte minst i powerplay.

Han har gjort en hel del mål den här säsongen där dessa oftast görs inom någon meter från målet. Med det sagt bör det vara ganska lättläst, ”Johansson skjuter inte, han passar”. Men är man tillräckligt skicklig och slår sina passningar med samma precision som Niklas gör spelar det ingen roll om motståndarna vet om att han kommer passa.

Han fullkomligt älskar att sätta upp sina lagkamrater för öppna kassar. Allt som oftast är det luft under pucken på passningarna vilket gör det hela ännu snyggare.

Han är en av ligans allra mest sevärda spelare och bästa passningsläggare, vilket gör att han placerar sig på tredje plats på den här listan.

Istvan Bartalis.Foto: Bildbyrån/K-G Z Fougstedt



2. István Bartalis, Vita Hästen

Ungraren István är skolad i Troja/Ljungby och spelade även sina fyra första seniorsäsonger för klubben som då var i Hockeyallsvenskan i början av 10-talet. Därefter har han varit i Europa i några år med bland annat tre säsonger i tyska DEL, men är nu alltså tillbaka i svensk hockey. Med besked dessutom.

I Istvan ser jag en av ligans absolut smartaste spelare med bedömningar och beslut som ligger på en nivå högre än de flesta. I kombination med sin smartness har han även resten av paketet; han kan ”slå” sin spelare, spela fram lagkamrater och även gå på egna avslut. Han är en klasspelare rakt igenom.

Bedömningen blir inte sämre av att det är ett fullblodsproffs ut i fingerspetsarna som går i bräschen när det kommer till förberedelser. Han lämnar inget åt slumpen.

Efter den här säsongen är jag övertygad om att Bartalis spelar hockey på en högre nivå än Hockeyallsvenskan, för så pass bra är han.

Albin Lundin.Foto: K-G Z Fougstedt/Bildbyrån



1. Albin Lundin, Timrå IK

Albin har uppenbarligen mått bra av flytten till Timrå efter en ganska strulig fjolårssäsong innehållandes tre olika klubbtillhörigheter.

Initialt bildade han hela seriens hetaste radarpar med en viss Jonathan Dahlén. En bit in på säsongen separerade tränare Andersson på dessa två, men nu spelar de med varandra igen.

Somliga hävdar att Lundin enbart levererar tack vare att han har Dahlén vid sin sida. Till er som tycker så kan jag bara säga att ni har fel. Dahlén är givetvis jättebra och har helt klart varit bidragande till Lundins framgångar, men jag hävdar att Lundin är lika drivande i Dahléns framgångar.

Jag upplever en större harmoni än någonsin tidigare i Albins spel. Tidigare har han mer varit lite av en tredjelinabrunkare i Almtuna med styrkor i närkampsspelet och ett stort defensivt ansvar. I år har han, med en utpräglad offensiv roll, tagit sitt spel till nivåer som han aldrig tidigare har visat upp.

Med en kombination av sitt grundläggande defensiva tänk och sitt nyfunna offensiva förtroende, och inte minst självförtroende, är det en helt ny spelare vi ser i år. Kylan han visar upp när han effektivt håller undan sina motståndare och sätter upp sina lagkamrater i fina lägen är toppklass i ligan. Det blir inte sämre av att han själv är en vass avslutare som med sina 13 kassar skuggar toppen av skytteligan.

Med sina 38 poäng går han, med skyhög marginal, mot sin överlägset poängbästa säsong någonsin och bör inte ha några problem att studsa tillbaka till landets högstaliga till nästa år om han skulle vilja göra det.